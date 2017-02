La oposición señala a la Marea como culpable de los destrozos en el estadio

La oposición culpa de los desperfectos que sufrió el estadio de Riazor a la inacción del Ayuntamiento. Varias planchas de la estructura de uralita que cubre el recinto se desprendieron de ambos fondos, suceso provocado por el temporal que azotó la ciudad durante la madrugada y que volvió a causar daños durante la tarde, incluida la caída de trozos a la calle Manuel Murguía. La más contundente fue la portavoz del Partido Popular, Rosa Gallego, quien consideró que el alcalde, Xulio Ferreiro, debe dejar su cargo por lo sucedido.

“¿A qué espera Xulio Ferreiro para dimitir, a que se caiga la Torre de Hércules? La ciudad sólo sale en los medios de comunicación por malas noticias, cuando antes lo hacía como referente”, aseguró la líder popular, quien defendió que la obra de reparación de la cubierta podría estar ya terminada si la Marea no hubiese anulado el convenio que ya había sido adjudicado por el PP en el anterior mandato. “Anuló el contrato únicamente por capricho político”, destacó Gallego.

Desde el PSOE tampoco dudaron a la hora de cargar la responsabilidad sobre el Gobierno municipal y creen que lo sucedido en Riazor es una muestra más del actual estado de A Coruña. “El estadio, como el resto de la ciudad, necesita un mantenimiento que no está teniendo. La cubierta de Riazor debía haber sido reparada hace tiempo, llevamos casi dos años de retraso y no se está haciendo mantenimiento a ningún edificio, calle ni nada en la ciudad y ese es el principal problema”, analizó Fito Ferreiro.

Mientras tanto, la portavoz del BNG, Avia Veira, lamentó lo sucedido y recordó que llevan muchos meses exigiendo a la Marea que dé los pasos necesarios para que se lleve a cabo la reparación de esta parte del estadio.

“O Goberno municipal é o único responsábel sobre o acontecido esta madrugada e preguntámonos que ten que pasar para que se faga de xeito urxente a reforma”, señaló Avia Veira, quien recuerda que el Ayuntamiento explicó hace pocas semanas que las obras no comenzarán como mínimo hasta el año que viene.

Finalmente, el concejal de Deportes, José Manuel Sande, fue el encargado de dar explicaciones desde el Ejecutivo sobre lo ocurrido. El edil explicó que existen “garantías de revisión e de supervisión constante” del estado de las instalaciones deportivas municipales e hizo referencia a la puesta en marcha de un contrato de mantemento por parte del Gobierno municipal que “non existía con anterioridade”.

Además, José Manuel Sande dijo que las acusaciones lanzadas por la portavoz del Partido Popular “resultan insultantes, non só pola ruindade política, senón polo lamentable proxecto que deixaron”. n