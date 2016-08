Novo Mesoiro y Pedralonga se rinden este fin de semana ante el rock y las pachangadas

Las fiestas abandonaron su escenario principal y se fueron a buscar adeptos lejos de Los Cantones. Los encontraron en el más joven de los barrios, Novo Mesoiro, que con un cartel entregado al rock and roll, reservó un día para los bailables, el de ayer. Los trajo la orquesta Jerusalén a una atalaya que ya por la tarde vibró con Que pasa Charanga y Son d’Aquí, que serpentearon Ribeira Sacra y la avenida de Novo Mesoiro para darle ambiente al asunto, previo paso a servir los principales platos musicales.

Así es que después de la cumbia y la bachata, los vecinos se entregarán hoy al género rockero, no sin antes participar a partir de la una de la tarde en una pulpada popular, donde el cefalópodo bailará al ritmo que imponga La Banda del Camión. Habrá igualmente animación en las calles y a las 17.00 horas, el festival Rock and Kids afilará la cantera para reforzar su predilección por el rock and roll.

El programa dará paso a una noche, que comenzará con La Dance disparando melodías, un grupo que se define como abierto en matices, que escapa de las etiquetas y que mima las letras hasta el punto de que son ellas las que marcan las pautas. Bañadas todas con una voz como la de Paula Pérez, que engancha.

Su directo está previsto que empiece a las 21.00 horas y una hora más tarde y tras diez años ausentes, regresarán Vavar, conocidos antes como O rei babar. Los que llegaron a ser teloneros de Rosendo o Sex Museum en el Rock in Cambre, de tocar con Reicidentes y Los Suaves y compartir cartel con Barricada, vuelven con un disco debajo del brazo titulado “El viaje de Alexei y Danilovch” y grabado en los estudios Paz and Records. Se compone de ocho temas propios que esta noche saldrán a bailar junto a las versiones.

Porque se trata de hacer fiesta, la formación define su puesta en escena como divertida y participativa con un rock fresco, que será el preámbulo a los que aseguran que algo se está quemando desde hace mucho tiempo. Sobre las 23.00 horas, Burning repasarán parte de la historia de la música española. No se olvidarán de cantarle a aquella chica un tanto desubicada y aunque no den las seis, sí vendrán a Novo Mesoiro los recuerdos del pelo largo. Momentos entonces para soltarse la melena.

Por su parte, Pedralonga despertará entre hinchables. Los niños serán protagonistas a las 19.30 horas de una sesión del apartado “Familirúa”, donde Artestudio Teatro representará “Animaliños” en el párking de la Fábrica de Armas. Ya por la noche, la orquesta Bluestar pondrá los hits del verano a paseo, en un fin de fiesta donde las pachangas sonarán en el mismo lugar donde se construyeron fusiles. n