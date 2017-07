Las novedades de la artesanía gallega llegan a los jardines de Méndez Núñez de la mano de Mostrart

El alcalde, Xulio Ferreiro, inauguró ayer por la mañana la edición número 33 de la feria de artesanía Mostrart, que un año más abrió sus puestos en los céntricos jardines de Méndez Núñez.

Manuel González, presidente de la Asociación Galega de Atesáns (AGA), entidad organizadora de la muestra, guió al alcalde a través de las 43 casetas que forman este año la feria presentándole a los artesanos. A lo largo del paseo se exponen bolsos de cuero tejidos a mano, serigrafías artísticas y collares elaborados con madera, papel o seda, entre otros. El denominador común de las piezas a la venta es la calidad, la creatividad y su origen gallego.

Esta es la feria de artesanía más antigua de Galicia, y cada año sirve de escaparate para los artesanos, que aprovechan la oportunidad para dar a conocer sus productos a los coruñeses y veraneantes que se acercan a dar un paseo por los jardines. En total en esta edición participan 53 artesanos, de los cuales alrededor de 25 son de la provincia de A Coruña y entorno a doce son de la ciudad. “Creo que é unha actividade que está xerando riqueza, traballo y creatividade”, afirmó ayer Ferreiro, que aprovechó la ocasión para invitar a los vecinos a acercarse a Mostrart.

Cada año, la apertura de esta feria anticipa el inicio de las Fiestas de María Pita, que comenzarán oficialmente el lunes, con la lectura del pregón desde el balcón del Ayuntamiento. Una labor que este año recaerá en el exjugador de baloncesto Fernando Romay.



Talleres y actividades

La nueva ubicación de la feria frente al Cantón Pequeno permite disponer de más espacio para organizar actividades en la zona de la fuente. Este año se organizarán dos talleres gratuitos en los que podrán participar todos aquellos que tengan curiosidad por conocer las técnicas básicas para la elaboración de piezas de cerámica y así como de tapices.

El taller de cerámica tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de agosto y el de tapices, a cargo de la Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño, los días 8, 9 y 10, cuando se permitirá a los alumnos tejer en un gran bastidor cúbico.

Las casetas de Mostrart permanecerán abiertas hasta el 15 de agosto, no obstante diez de ellas cambiarán de inquilino a partir del siete de agosto para dar visibilidad a todos los artesanos que mostraron interés en participar en la feria. De hecho, en esta edición se incorporan cinco nuevos artesanos a la feria, cuatro de ellos nacidos en A Coruña.

La directora general de Comercio y Consumo, Sol Vázquez Abeal, y la gerente de la Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño, Elena Fabeiro, también asistieron ayer a la inauguración para dejar patente el compromiso de ambos organismos con el sector de la artesanía gallega.

La directora general de Comercio y Consumo destacó la calidad de las piezas a la venta en Mostrart. “Son productos exclusivos, diferenciados e mercar artesanía de Galicia é unha forma de apoiar ás novas xeracións de artesáns. Esta é unha cita ineludible", recalcó Vázquez Abeal. l