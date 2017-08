El Noroeste ya sopla música por la ciudad

La cita musical del Festival Noroeste Estrella Galicia es una de las más esperadas por la ciudad cada verano. Y ayer no decepcionó en su jornada de inauguración. Un total de dieciséis grupos desfilaron por los escenarios de toda la ciudad (museo Casares Quiroga, plaza de las Bárbaras, plaza de San Nicolás, plaza de España, teatro Rosalía, fundación Luis Seoane y castillo de San Antón) y prolongaron la fiesta hasta ya pasada la medianoche.

Indomable, también conocido cómo Arturo Rodríguez, “o home orquesta” fue el encargado de iniciar la programación. Le sucedieron un gran número de grupos y artistas como el guitarrista y cantautor extremeño Prexton, el trío coruñés Jules & the wolf, el violinista Cygne y los vigueses Lamprea Explosiva, “dous namorados da vida e do ruído”, como se definen.

Ya entrada la noche, alrededor de las 21.00 horas, el veterano grupo neoyorquino Swans tomó con sus “sonidos viscerales” del post-rock de los ochenta el teatro Rosalía. En los demás lugares de la ciudad, los artistas continuaron atrayendo a la multitud creando una banda sonora variada y peculiar para lo que A Coruña acostumbra habitualmente.

El proyecto musical creado por las personas con discapacidad intelectual de A Coruña, Naranja Imaginario, el rapero coruñés Ricky Hombre Libre, el punk rock de Less Fortunate Songs, la mezcla de estilos y sonidos de Captains y el jazz de The allnight workers marcaron el ritmo cada uno en su estilo, pero todos ellos con gran ambición e ilusión.

A las 22.00 horas llegó una de las actuaciones más esperadas del día. Rosalía & Raül Refree aparecieron en uno de los lugares más privilegiados en cuanto a belleza de la ciudad, el castillo de San Antón, con vistas a toda la ría. Su flamenco experimental, pese a no ser muy común en estas tierras del noroeste, entusiasmó al público presente.

La programación se cerró con las actuaciones de los madrileños Wild Animals, Enric Montefusco con sus políticas letras, los internacionalmente conocidos New York Ska-Jazz Esemble y, por último, los punkies Hongo.

Un primer día trepidante y repleto de una gran diversidad de estilos y grupos musicales que abren la puerta a cinco días más de programación.

Kaiser Chiefs e Iván Ferreiro, grandes atracciones y cabezas de cartel del Festival Noroeste Estrella Galicia, actuarán el próximo viernes 11 a las 23.30 horas y el sábado 12 a las 22.00 horas respectivamente. l