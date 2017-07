Nadie ofrece su vivienda para el parque municipal en el primer mes del plan

“Sei que hai xente que está preguntando, tanto por edificios baleiros como por pisos baleiros. Agora: ofertas non temos ningunha”. Así anunciaba el concejal de Regeneración Urbana, Xiao Varela, el efecto que está teniendo Rexenera, el concurso para ampliar el parque municipal de viviendas, que se abrió el 12 de junio. A falta de un mes para que se cierre (el 14 de agosto), Varela animó a los coruñeses a presentar las ofertas de sus viviendas vacías y edificios abandonados para que el Ayuntamiento las adquiera. Para evitar el fracaso de Rexenera, el Ayuntamiento lanzará una nueva campaña de difusión para que al ciudadanía conozca este proyecto al que ha reservado 1,26 millones de euros.

El objetivo del Gobierno local, declarado cuando empezó la campaña, es conseguir por lo menos diez pisos y dos inmuebles para rehabilitar. Luego se dedicaría la segunda mitad del año a formalizar las compras. En cuanto al presupuesto para la rehabilitación de estas viviendas, irá en un apartado distinto. Una vez acondicionadas, se entregarán a personas que pertenezcan a colectivos con mayores dificultades para el acceso a la vivienda, recordó el Gobierno local. Por su parte, el Ayuntamiento también ha estando buscando por iniciativa propia inmuebles que cumplan los requisitos que demanda.

A pesar del mal comienzo, no descarta todavía que el concurso pueda finalizar de forma exitosa. Sobre todo porque, como admitió Varela, esta campaña es una de las más importantes que está llevando a cabo la Concejalía de Regeneración Urbana (en su día lo calificó de “medidas estrella dos orzamentos de 2017”), y va en la línea del Gobierno de la Marea Atlántica de apoyar la rehabilitación de edificios en vez de apostar por promociones nuevas, para dar nuevo uso a viviendas vacías o que se hallan en mal estado: “Queremos rexenerar o tecido consolidado da cidade, actuando sobre as edificacións que están en estado de ruína o abandono”.



Prioridad para el Pepri

El plan original preveía establecer dos lotes dentro de una única convocatoria: uno para incorporar viviendas nuevas o usadas listas para entrar a vivir y un segundo para comenzar a solucionar el problema de los bloques abandonados. Tendrán prioridad para acogerse al plan los inmuebles ubicados en la zona del Plan Especial de Protección de Reforma Interior de la Ciudad Vieja y Pescadería (Pepri).

“Se fará un listado bastante variable que dependerá da oferta. Un dos criterios principais vai ser o custo, o prezo por metro cuadrado”. explicó ayer Varela. Por ejemplo un edificio ruinoso en San Andrés podría costar 700.000 o 800.000 euros, según los cálculos del propio Varela. Los detalles pueden obtenerse en la página web municipal, www.coruna.gal.



Segundo plan

Una de las razones de este programa es trabajar sobre la vivienda vacía, para hacer convocatorias para la gente joven, para fomentar la emancipación. Si la iniciativa no prospera, no sería el primer contratiempo del Gobierno local para hacerse con vivienda vacía. En mayo, el Gobierno de la Marea Atlántica acudió al consejo de administración de Emvsa (Empresa Municipal de Viviendas) con un plan en el que figuraban medidas en ese sentido, como una iniciativa de alquiler social, destino también de un programa de captación y movilización de viviendas vacías y otro de captación de inmuebles de entidades financieras, o beneficios para los menores de 35 años y los mayores de 65, sin éxito.

La razón fue que el documento había sido elaborado en solitario por el Gobierno local, sin contar con la colaboración del PP y el PSOE, partidos de la oposición que se sientan en el consejo de administración de Emvsa.

Ayer, Varela reconoció que el plan de vivienda de Emvsa seguía una “línea nosa” pero que en cualquier caso, “non se queda ahí e imos tentar aprobalo por outras vías”, que no pueda bloquear la oposición.

En cuanto a la compra directa de vivienda, si finalmente tiene éxito, el Ayuntamiento ya anunció que volverá a realizarla el año que viene. Así que solo queda aguardar un mes para conocer el desenlace.