Miles de personas acuden a Riazor para vibrar con la música de The Jesus and Mary Chain

El Festival Noroeste Estrella Galicia vivió ayer uno de sus días grandes con las canciones del mítico The Jesus and Mary Chain sonando al anochecer en la playa de Riazor. Miles de personas acudieron para disfrutar de las melodías de una banda, cuya llegada a A Coruña fue todo un acontecimiento.

La banda escocesa se llevó los mayores aplausos de la noche. No era de extrañar porque en el arenal se juntaron los fans más jóvenes con los que comenzaron a escuchar sus temas allá por la segunda mitad de los 80.

El gallego Iván Ferreiro también fue profeta en su tierra y convenció al público en su actuación justo antes del grupo de rock alternativo. Antes le había tocado el turno a Eager Platypus y Boyanka Kostova.

Al igual que se había alargado la hora del vermú con diferentes conciertos en pequeños escenarios repartidos por toda la ciudad, la fiesta nocturna se extendió hasta bien entrada la madrugada de la mano de los DJ de reconocidas salas de la ciudad como el Belmont, el Bristol Bar, la Filomatic y el Garufa Club. Con esta celebración se puso fin al circuito de ubicaciones para centrar la última jornada en el campo del Paseo das Pontes.

Mercado de la Cosecha

Allí tendrá lugar hoy mismo una romería popular en la que habrá música pero también se celebrará el Mercado de la Cosecha, una iniciativa que permitirá llenar el tiempo de ocio dominical de todo tipo de asistentes, desde personas mayores a familias con niños pequeños pasando por el público más joven.

Entre las propuestas que tendrán para elegir los vecinos en el Mercado de la Cosecha habrá un taller para aprender a cultivar una huerta urbana, degustaciones culinarias, yincana, juegos tradicionales y otro tipo de sorpresas aún por descubrir. l