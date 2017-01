Más allá de los parques de bolas, hay un programa cultural gratuito para niños

Hay que rebuscar, pero las hay. Son actividades a coste cero que museos, centros comerciales y bibliotecas saltean entre otros espectáculos que sí van a taquilla. Las bibliotecas son lugares gratos que convocan todas las semanas una cita con el cuento en “bebencontros” para retoños que no han cumplido los dos años y para los que es necesario la inscripción. Suele haber lista de espera y se reparten entre los distintos centros de titularidad municipal, así que los interesados pueden consultar el calendario y restarle siete días a la actuación. En ese podrán apuntarse a los suyos desde las diez de la mañana en la web correspondiente.

Para los que suman entre tres y siete dedos con las manos cuando les preguntan la edad, el Ayuntamiento presenta “Merendas con contos”, que siguen el mismo mecanismo, y ponen en escena a la familia Ratapón. Desde María Pita abren una tercera franja de edad, de los dos a los tres años. Para ellos, están “CantoConto!: Parabéns!”, que son sesiones de magia, en las que los cuentos se barnizan de melodías.

Un día como el de hoy, la González Garcés ofrece títeres con Trinke-trinke y “O coelliño branco”, a las 12.00 horas. En el MAC, comienza un ciclo de animación que va más allá de los personajes clásicos. Lo titulan “Una que no has visto” y presentará cada siete días a las seis en punto un largometraje, que se aleja de lo común y se empapa de emoción. Arrancan con “La canción del mar”, de Tomm Moore.

En Marineda City, el club Marineda Kids abre sus puertas para los pequeños con cinco primaveras en el DNI, que estarán entretenidos de 17.30 a 20.00 horas. Cada día habrá un reto distinto.

Lo mismo hará Fnac, que invitará a realizar manualidades a partir de las 12.30 horas. Por su parte, Espacio Coruña organiza todos los sábados una actividad gratuita a las 18.00 horas. La de hoy pondrá a todos a cantar canciones con un karaoke. Además, el centro dispone de una ludoteca, que ofrece dos horas sin entrada con la presentación de un ticket de compra. También ofrece la posibilidad de que el pequeño se recorra las instalaciones en cochecito.

El MAC retomará en febrero el apartado “Do, Re, Bip” una manera de presentar los conciertos didácticos de siempre, los sonidos de ayer, hoy y mañana, de la mano de proyectos e intérpretes de Galicia que dedican su repertorio a los más bajitos. Serán cada quince días.

Ya en Cuatro Caminos centro comercial, reservan un espacio a los niños 4 Kids Club, en el que ofrecen ocio variado. Para hoy, los que se acerquen a las 17.30 horas podrán fabricar divertidos animales con cartulinas. Cuentan desde el edificio que las monitoras fomentarán la imaginación haciendo que cada une se invente la historia de su bicho, le ponga nombre y hasta le adose un tipo comportamiento en la ficha. Al final, todos compartirán las mascotas.

Los Rosales no es una excepción en el mundo del divertimento infantil sin necesidad de sacar la cartera así que los que no tengan plan, el centro les prepara a sus criaturas un taller a las 17.30 horas de elaboración de imanes con palos personalizados y un segundo, a las 18.00 horas, didáctico y en inglés. n