Los mariscadores inician los trabajos de retirada de mejillón en un nuevo parque de cultivo

El cierre de la ría de O Burgo, que todavía sigue vigente, permitió que ayer los mariscadores continuaran con los trabajos de recuperación de los parques de cultivo. Una vez terminadas las tareas en el recinto de Abella, los operarios comenzaron con la limpieza de un entorno más próximo al puente de A Pasaxe, conocido como Cumaga. Las mareas impidieron adentrarse en las áreas con más concentración de mejillón salvaje.

Un total de 43 personas bajaron ayer al parque de siembra de marisco de Cumaga o Presabia –antes conocido también como de Caridad– para proseguir con el encargo de la Consellería do Mar para realizar el saneamiento que no se pueden llevar a cabo con maquinaria pesada.

Una vez rematado el trabajo en el lugar de Abella, los mariscadores siguen entregados al proyecto que le presentaron a la Xunta para no estar parados en épocas de clausura de la ría por vertidos o, como en este caso, por el alto nivel de toxinas. “No de Abella falta que Seaga mande a unha persoa encargada de supervisar para que comprobe que todo está ben”, explicó ayer el portavoz del colectivo de a pie, Manuel Baldomir.

En la primera jornada al otro lado del puente de A Pasaxe la bajada de la marea no fue demasiado buena por lo que no se pudieron acercar a las zonas más afectadas.

“Aparentemente onde estamos traballando hai mellores condicións que en Abella porque no sur deste parque está o peor, é onde hai máis fango e máis mexilón”, subrayó. Para adentrarse hasta esos puntos deberán esperan a las mareas vivas y una bajada mayor del nivel del agua.

Pese a todo ayer esperaban poder llenar dos contenedores, dado que en 45 minutos lograron recoger “entre 7.000 e 8.000 kilos” de los 12.000 de capacidad que tiene cada recipiente. Por cada uno de estos la Xunta ingresa 3.000 euros a repartir entre todos los operarios.

Baldomir estima que en el nuevo entorno tendrán “entre seis e dez días” de actuación y después se acabará su presencia, puesto que sobre otro de los parques pesa un recurso y en un cuarto solo trabajará Seaga con máquinas especiales.