La Marea genera un buen número de terrazas imposibles con la medida del “chinchetazo”

La medida del “chinchetazo” impuesta por el Gobierno local de la Marea ha supuesto un mayor control de las terrazas de hostelería en la zona centro de A Coruña pero, al mismo tiempo, ha conllevado un gasto ilógico en determinadas zonas en las que la colocación de los elementos para garantizar el paso de los vehículos de emergencia no tiene sentido. Entre las terrazas imposibles previstas por el Ayuntamiento, a tenor de la colocación de las chinchetas en el suelo, las hay de todo tipo y algunas que ni siquiera permitirían cumplir con la legalidad que han estipulado.

El Ejecutivo municipal envió hace unas semanas a una cuadrilla para que procediera a la limitación de los espacios de terrazas que, en algunos casos, ha generado estupor entre hosteleros y viandantes. Una de las cuestiones más curiosas que se ha podido observar es que el afán de completar el mapa del “chinchetazo” ha llevado a ordenar clavar estas marcas en el suelo en distintos lugares pegadas a los muros y paredes o a escasos centímetros de estos.

Es el caso, por ejemplo, de Trompeta o del tramo de la calle Álvaro Cebreiro que conecta con la Real. En esta última, por ejemplo, en uno de los laterales, los puntos indicativos cumplen con normalidad su tarea de contener el uso del espacio público con mesas y sillas.

Al otro lado de esta estrecha calle los operarios instalaron chinchetas a 16 o 35 centímetros de la pared. Sin embargo, esas obras se podrían haberse ahorrado porque el espacio originado no permitiría el aprovechamiento en ningún caso.

Es cierto que si los propietarios de los edificios lo permitieran, los locales de enfrente podrían instalar pequeñas barritas en la pared, pero esto implicaría que los clientes estuvieran fuera del límite estipulado dando incumplimiento a la medida impulsada por las áreas de Seguridad Ciudadana y Movilidad Sostenible.

En la plaza de la Galera, de propiedad privada, también se crearon unos marcos con los elementos pegados a la escalera que sube a este espacio urbano y que no habrían sido necesarios porque, al no ser de titularidad municipal, el Ayuntamiento no tendría potestad para establecer unos lindes que, de cualquier forma, nunca fueron sobrepasados por ningún local de hostelería.

Una recaudación con límites

Otra vertiente de las recién creadas terrazas imposibles es aquella que delimita la ocupación en las fachadas de edificios públicos o de entidades privadas no dedicadas a la hostelería. Es el caso de la Cámara de Comercio o del propio edificio de la Recaudación Municipal, en la calle de la Franja, que se enmarcó por varios laterales. A priori no debería de haber sospechas de que este fuese a ser tomado por el mobiliario de exterior ni los toldos y mamparas.

Lo mismo ocurriría en el caso de la entidad cameral, que está ubicada en un edificio de oficinas y viviendas cuyo bajo únicamente está dedicado a la zona de entrada y una portería.

La excepción a estas situaciones la puso Abanca que, tras ver las chinchetas en la parte que da a la Estrella aceptó la petición de un local de hostelería vecino para ceder ese espacio junto a la pared para la colocación de una parte de la terraza que el negocio perdió al limitarse el otro lado de la calle.

Si bien se podría haber esperado al momento en el que fuera necesario, el Ejecutivo municipal ordenó igualmente establecer lindes ante las fachadas de los comercios de calles como Riego de Agua aunque estos no representen ningún impedimento para la circulación de camiones de bomberos o ambulancias. En un futuro los bajos comerciales podrían destinarse a otra actividad, pero quizá hubiese sido más lógico recortar las horas de la cuadrilla encargada de poner en marcha la medida y el gasto para centrarse en los sitios en los que realmente era necesario actuar.

Gran colaboración

En aquellas terrazas que son reales el cumplimiento de la medida está sorprendiendo al Ayuntamiento, que este mismo viernes realizó un control de acceso en las calles de Los Olmos y La Estrella. Aunque el camión grande los bomberos se tropezó con algunos toldos, lo cierto es que la gran mayoría de los establecimientos afectados por la medida –según el concejal de Movilidad Sostenible, Daniel Díaz Grandío, son 130 en total– se han adaptado a la perfección a las exigencias de la norma.

No obstante, a implicación en el cumplimiento de la misma está más ligada a evitar las sanciones municipales que al convencimiento real de que se ha actuado correctamente.

Para comprobarlo no hay nada más que ver lo ocurrido en la calle del Capitán Troncoso, cuyos empresarios se reunieron con el Gobierno local molestos porque, a su entender, se excedió la medida que hubiese sido lógica. En calles de más de seis metros se acordó que hubiese un paso intermedio de unos tres metros y allí se optó por dejar 4,20 metros, con la consiguiente afección a los ingresos.