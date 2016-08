La Marea amenaza con denunciar a la Xunta por la rebaja del canon de Ecoembes

El Ayuntamiento está dispuesto a batallar en los tribunales para conseguir que se mantenga el canon que la Xunta otorga a Ecoembes para la recogida de envases para reciclar. La Concejala de Medio Ambiente, María García, tomó ayer la palabra para anunciar que, de momento, han presentado alegaciones al convenio marco, puesto que calculan que supondrá una reducción de 1.200.000 euros de los siete millones que gana cada año A Coruña y el Consorcio de As Mariñas, encargados de la recogida y el tratamiento de estos residuos, por los gastos derivados de estas tareas.

“Iso, como mínimo, porque hai algunhas cláusulas na nova concesión que dependendo de como se entendan, poden facer perder máis diñeiro aos concellos”, alertó García. Es importante recordar que aunque los municipios tiene las competencias sobre la recogida y el tratamiento de residuos, es el Gobierno autonómico el que tiene las competencias para negociar el convenio marco al que luego se suscriben los gobiernos locales.

Para la concejala del área, se trata de una situación anómala: “A pesar de que as administracións locais somos as responsables de xestionar estes residuos, quen negocia o convenio con Ecoembes é a Xunta”. Pero, además, asegura que el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo ha negociado unas condiciones que perjudican a los municipios “enormemente”, como queda patente en esa reducción del canon.

El jueves de la semana que viene García se reunirá con los representantes de la Xunta para defender las alegaciones que enviaron esta semana firmadas tanto por el Ayuntamiento como por el Consorcio de As Mariñas, el organismo supramunicipal que engloba a varios municipios del área metropolitana. “Agardamos que a xuntanza sexa fructífera e que se valore a necesidade de revisar as condicións dun novo criterio de adhesión”.

De lo contrario, repite García, lo recurrirán ante los tribunales. Lo que reclama el Ayuntamiento es poder negociar directamente con Ecoembes, puesto que la ciudad es titular de la planta de Nostián, donde se lleva a cabo el reciclaje de los envases, de forma exitosa, como recalcó.

Eso significaría que el acuerdo al que han llegado empresa y Gobierno autonómico no solo perjudica a la ciudad, o al área metropolitana, sino también a los propios trabajadores de la planta de Nostián: todos ven reducidos sus ingresos. García no aclaró las razones que se esconden tras esta decisión de la Xunta de reducir el canon y se limita a insistir en que son “inaceptables”. Por eso pide que se les invite a la mesa de negociaciones: “Que haxa lealdade institucional entre as administracións, e non só se teñan en conta os intereses das empresas”.