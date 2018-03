La lluvia y el viento obligan a que la Virgen de los Dolores se quede en San Nicolás

Es la primera procesión de Semana Santa y por eso es esperada con gran devoción. Sin embargo, ayer la Virgen de los Dolores no pudo salir a las calles coruñesas y tuvo que quedarse entre los muros de San Nicolás ante la decepción de cofrades, coruñeses e incluso turistas.

Cuenta la leyenda que la canción infatil “Que llueva, que llueva, la Virgen de la Cueva” tiene su origen en la capilla castellonense de Altura, donde se haya una Virgen del sglo XVI en la llamada Cueva Santa. Era allí donde iban a orar los labradores para acabar con la sequía, pero ayer en A Coruña las plegarias miraban al cielo para que el agua dejase de caer.

Y no lo hizo. La llegada de la borrasca “Hugo” dejó sin procesión a la Venerable y Real Congregación del Divino Espíritu Santo y María Santísima de los Dolores.

Reflexión

La congregación organizadora se dio plazo de relfexión hasta el final de la eucaristía que impartió el arzobispo Julián Barrio, en la que pidió a la Virgen de los Dolores que ayude a sanar las enfermedades tanto físicas como espirituales. Sin embargo, al finalizar la misa, y en vista que el viento no amainaba y que, pese a que justo en el momento en el que estaba fijada la salida no llovía, las nubes sí que seguían amenazando con chaparrones intermitentes, finalmente la dolorosa decisión fue la de llevar a cabo los actos bajo la cubierta de la iglesia de San Nicolás.

Allí fue donde sonaron los instrumentos de la Agrupación Musical Virgen del Carmen de Ferrol, que acompañó a la imagen en madera policromada datada en 1809 y que representa a la madre de Jesucristo doliente, con siete puñales clavados en el corazón que simbolizan sus siete cuitas.

La primera de las procesiones de la Semana Santa coruñesa no pudo salir, pero los ciudadanos esperan que mañana la Borriquilla tenga más suerte en el Domingo de Ramos. l