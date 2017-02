Los Kilomberos de Monte Alto hacen bailar a todo el CIFP Anxel Casal

O pasado venres 24 de febreiro o CIFP Ánxel Casal – Monte alto inauguraba a tempada de entroido co seu tradicional “Festival de Entroido” organizado polos alumnos e alumnas de 1º do ciclo de Animación Sociocultural e Turística.



Galimación Norte –que así se chama este ano o grupo de estudantes de Animación– logrou, tras un exhaustivo proceso de difusión, a participación do alumnado dos distintos ciclos do centro para formar, cóbado con cóbado, un magnífico festival que rematou coa inestimable colaboración dos Kilomberos de Monte Alto, cuxo espectáculo deleitou a tódolos mienbros do Centro Integrado de Formación Profesional.