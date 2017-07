Una jornada lluviosa deja en Alfonso Molina varios siniestros con heridos

La pertinaz lluvia que cayó durante la mayor parte de la jornada de ayer contribuyó a que estuviera marcada por aparatosos accidentes de tráfico en los accesos de la ciudad, que registraron una gran densidad de circulación. La Policía Local contabilizó tres alcances, una salida de vía y varios heridos de carácter leve. La mayoría, en la avenida de Alfonso Molina. Dos de los accidentes tuvieron lugar pasadas las dos de la tarde.

El primero consistió en un alcance entre dos turismos que transitaban en dirección salida, a la altura de la gasolinera de Elviña. En un principio, el incidente no debía haber causado ningún problema, pero los conductores decidieron redactar el parte amistoso en el mismo punto donde había tenido lugar el accidente en vez de echarse al arcén. Era hora punta, así que se formó una retención en un cuello de botella. Tuvieron que acudir al lugar motoristas del 092 para que se despejara.

Ya a las 14.50 horas se registró un nuevo alcance en dirección salida, aunque este, más aparatoso, implicó a cuatro vehículos, que colisionaron a la altura de Las Pajaritas y provocaron un atasco que llegó hasta la estación de servicio de la plaza de Madrid al tener que cortarse dos carriles. Al lugar de los hechos acudieron tanto efectivos de la Policía Local como de Urgencias Médicas, que atendieron a tres personas: una de ellas es una mujer de 35 años de iniciales A.M.T.E, otro, un hombre de 31 años de iniciales S.F:A y un tercer sujeto cuya identificación no ha trascendido. En el primer caso, la víctima fue trasladada al hospital Modelo y en de los varones, al Chuac. La grúa retiró un vehículo y los bomberos tuvieron que limpiar los restos de líquido en la calzada, lo que impidió que el tráfico se abriera completamente hasta las siete de la tarde.

Salida de vía

A las 17.00 horas tuvo lugar otro siniestro, también dirección salida, con dos vehículos implicados y por lo menos una víctima, que fue atendida por el 061. Por último, a media tarde tuvo lugar una salida de vía en dirección entrada a la ciudad, cerca de Marineda City. El conductor salió ileso, pero los bomberos tuvieron que acudir para baldear la calzada, por lo que se cortaron dos carriles durante una hora y cuarto.

Como destacó la Policía Local, la mayor parte de los accidentes tuvieron lugar porque los conductores no respetaron la distancia de seguridad entre vehículos, que debe ampliarse cuando se circula por una calzada mojada. Es muy habitual que la siniestralidad aumente los días de lluvia que siguen a otros en los que le tiempo ha sido seco. l