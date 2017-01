La helada vuelve resbaladiza la plaza de Pontevedra y obliga al 092 a precintar una parte

Las bajas temperaturas que se hacen notar en la ciudad desde hace una semana convirtieron la plaza de Pontevedra en una trampa resbaladiza para los transeúntes, obligando a la Policía Local a precintarlo. Los avisos se dieron a primera hora de la mañana, cuando los peatones que cruzaban el centro de la plaza comenzaron a resbalar sobre la superficie húmeda. Alrededor de las once, la Policía Local precintó el lugar.

Poco después, acudieron los bomberos para sembrar la zona con sal, en un esfuerzo por derretir la fina capa deslizante que se había ido formando durante la noche. Aunque ayer no llovió, en el centro de la plaza existe una fuente ornamental de varios chorros al mismo nivel del suelo, y lo que en verano es un motivo de diversión para niñas y mascotas permitió ayer convertir el espacio diáfano en una pista de patinaje.



a la sombra

A media mañana, el hielo no se había derretido porque la mayor parte de la plaza se encontraba bajo las sombras proyectadas por los edificios adyacentes. Solo la fachada del Eusebio da Guarda y sus inmediaciones estaban iluminadas por el sol, así que mientras otras partes de la ciudad ya se habían liberado de las heladas, allí persistieron hasta bien avanzado el día.

Con la llegada de las bajas temperaturas, es habitual que los bomberos esparzan sal en algunos puntos, pero sobre todo se realiza en las pasarelas peatonales, como la de Matogrande o la del Materno, cuya superficies metálicas son especialmente resbaladizas.

Es mucho más raro que esto se haga en el centro de la ciudad, donde la temperatura suele ser un poco más alta. Pero, de momento, el termómetro seguirá manteniéndose bajo, así que los servicios de emergencias tendrán que seguir atentos a estas eventualidades.