Gato Salvaje se lanza a su proyecto más ambicioso inspirado en Galicia

Estaban prácticamente solos: los videojuegos y ellos. Gato Salvaje se dio cuenta que necesitaba apoyos y se puso manos a la obra. Habló con el Ayuntamiento y en este último año lanzó dos cursos formativos para gente desempleada, principalmente.

El director de la productora, Sergio Prieto, cuenta que se trata de crear sector en un lugar esquinado donde se practica la animación con nota alta. Así que con una colección de talentos a su vera, los que salieron de las clases, la compañía se embarca en el proyecto más ambicioso de sus siete años de vida. Será un videojuego inspirado en Galicia, en sus tradiciones y personalidad, para PC y consola. En él, trabajarán 30 personas, 22 ex alumnos y ocho “gatos”. Dice Sergio que se ponen de plazo tres años con hitos que les permitan ordenar su trabajo en tiempos.

Prieto calcula que la criatura les supondrá dos millones de euros del bolsillo, pero para llevarlo a cabo tendrán apoyos de la Xunta y el Ayuntamiento. De lo contrario, sería imposible porque en España, explica el responsable, no existen facilidades para propuestas creativas que supongan un desembolso inicial irrecuperable hasta que estas tienen patas y generan beneficios. Añade que esto fue en parte lo que les hizo ir en busca de más brazos creativos. En Canadá, donde estuvieron sacándole punta a “AR-K 3. La gran evasión”, vieron otra manera de hacer que dista mucho de la aquí: “Tienen montado mucho mejor la parte administrativa e institucional. Todo el mundo conoce el sector”. Sin embargo, en España el desconocimiento del sector les hace a los organismos mostrarse inseguros a la hora de tender manos y no existen créditos fiscales: “Pues por ejemplo no pagas impuestos hasta el año ‘x’ y después te lo cobran todo junto”.

Hoy en día, Prieto afirma que el 50% se va en impuestos. El equipo comenzará a trabajar en el videojuego entre julio y agosto: “Galicia va a tener mucho peso en él. La idea es que refleje nuestro folclore y tradiciones”. Y es que si algo caracteriza a los gatos que no están domesticados es que la historia tiene una carga muy fuerte, pero este “va a salirse de lo habitual. Es nuestro proyecto más grande y ambicioso”.

El experto comenta que en Mundos Digitales le habló del proyecto al jefe de producción de Ilion y que este le dijo en tono jocoso: “Vamos, que os dará un par de dolores de cabeza”. Cefaleas al margen, lo cierto es que “teniéndolo bien planificado y sabiendo cada uno cuál es su tarea”, asegura que cada apartado funcionará. La media de edad llega a los 30 años porque aunque hay profesionales que están en la veintena, los hay que superan los 40 como un doctor de Telecomunicaciones, gente con inquietudes artísticas que “a lo mejor nunca tuvieron oportunidades o no se lo pudieron plantear hasta ahora”. Sergio cree que la clave es que los cursos fueran gratuitos. No hubo más trabas que el talento para sentarse a desarrollar ideas en una silla y en este sentido, los que están no les faltan ganas. l