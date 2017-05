Ferreiro reprocha a PP y PSOE que antepongan "poner las cosas difíciles" a la Marea frente al "interés" de la ciudad

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, ha considerado que el PP y el PSOE han antepuesto "poner las cosas díficiles" al gobierno de la Marea Atlántica frente al "interés" de la ciudad, según ha señalado al lamentar el retraso en la aprobación de los presupuestos municipales de este año.



A preguntas de los periodistas, coincidiendo con el pleno que se celebrará el lunes para su aprobación -con unas cuentas que ascenderán a 239 millones al reducirse en unos 7 millones tras incorporarse las alegaciones de PSOE y PP-, Ferreiro ha reiterado que "la sensación es que el interés de la ciudad importa poco".



Así, ha insistido en que no tuvo "ningún sentido tumbar la cuestión de confianza si no no iba a haber un gobierno alternativo", ha dicho tras no presentar ni PP ni PSOE una moción de censura después de que el regidor perdiese la citada cuestión de confianza vinculada a los presupuestos.



"ESTRATEGIA DELIBERADA"



Para Ferreiro, existe también "una estrategia deliberada de poner las cosas difíciles" a la Marea. "Y si la ciudad sufre que sufra", ha dicho coincidiendo con su asistencia al acto de apertura de un parque biosaludable en la plaza de Pablo Iglesias, en el barrio de O Castrillón y dentro de las propuestas de la ciudadanía en los presupuestos participativos del año pasado.



En otro orden de cosas, y sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE), Ferreiro ha vuelto a pedir al Gobierno central que "libre" a los ayuntamientos de "esos corsets injustos que penalizan a las administraciones más eficientes en el gasto". Así, ha reclamado que los ayuntamientos puedan revertir "sin cortapisas" el superávit en inversiones o en gasto social.