La Fiscalía acusa a Orange de “prácticas abusivas” con clientes que se dan de baja

La compañía de telecomunicaciones Orange alegó ayer que la ley le permite cobrar a los consumidores por periodos no contratados, aunque asegura que en los casos denunciados ha rectificado las facturas “como gesto” hacia los clientes. Así lo manifestó su abogado en el juzgado de lo Mercantil número 2 de A Coruña, que acogió la vista de medidas cautelares previa al juicio previsto para el próximo 29 de septiembre por la demanda colectiva de cesación en defensa de consumidores y usuarios interpuesta por la Fiscalía Provincial de A Coruña.

El fiscal asegura en su demanda que Orange cobra a los clientes cuando se dan de baja el periodo completo aunque este no haya sido completado, lo que implica que los usuarios que abandonan la compañía antes de final de un periodo de facturación mensual deben hacer frente al abono del mes completo y no de la parte proporcional.

Por ello, solicitó que el juzgado obligue de manera cautelar a la compañía a facturar únicamente el periodo de tiempo contratado y pide, también, que la empresa haga pública esta modificación en un periódico de tirada nacional para el conocimiento de los clientes. “Esta práctica no solo es abusiva sino también ilícita”, mantuvo el fiscal, quien agregó que existe “fundamento legal y doctrinal” para su demanda y para la imposición de una medida cautelar “de carácter anticipativo”.

Recordó que los clientes que recibieron una factura por un periodo superior al contratado tenían la “presión” del aviso de que serían incluidos en un ficheros de morosos, por lo que la Fiscalía espera el cese inmediato de esta conducta.



Facturación por periodos

Según expuso, la legislación sectorial establece que no se puede cobrar lo mismo por periodos distintos cuando esta facturación se hace por periodos de tiempo, pues considera irregular que los clientes paguen lo mismo si disfrutan de un día de servicio o de treinta.

También cree legitimada esta demanda colectiva por el elevado número de casos, pues en la provincia de A Coruña ha localizado varios, con todos los laudos arbitrales de Consumo que han dado la razón a los consumidores, y, debido a que la compañía “tiene más de diecinueve millones de clientes”, presupone que afectará a mucha más gente.

El abogado de Orange reconoció que Consumo ha dado la razón a los clientes y que la compañía ha rectificado las facturas, aunque dice que “como gesto de atención” al usuario y no porque este tenga razón, pues ha defendido que la práctica es legal. Según su versión, la ley no establece un sistema concreto para este caso por lo que ve lícita cualquier interpretación, a pesar de que insiste en que Orange “ya adaptó la factura al mes de baja, tal como solicita el Ministerio Fiscal”.

“No estamos facturando de más”, continuó, antes de asegurar que “un sistema de alta por días puede no ser el mejor” debido a que piensa que “no es equitativamente justo”, refiriéndose a algunos clientes que aunque cursan su baja antes del final del periodo de facturación, ya han consumido los minutos de voz o los datos.