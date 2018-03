Las filtraciones obligan a cerrar el túnel de María Pita

A lo largo de la semana se habían podido percibir continuas filtraciones de agua salada al túnel de María Pita que llegaban a formar charcos, pero no fue hasta ayer pasadas las cinco de la tarde que las llamadas de los conductores, alertando de que el firme se estaba levantando, que la Policía Local se vio obligada a cortar durante tres hora el túnel de María Pita.

Pero la reapertura fue solo temporal, se abrió a las ocho y media de la tarde, coincidiendo con el fin del partido en Riazor, para dejar salir al tráfico que circulaba en dirección salida. En ese pequeño lapso de tiempo, los técnicos no pudieron hacer más que limpiarlo, pero se esperaba que a partir de la medianoche, se volviera a cerrar, por lo menos hasta media mañana de hoy.

Con la pleamar

El problema se había acentuado con la pleamar, que había empujado el agua salada contra el pavimento, formando charcos. En un primer momento, se cortó solo el carril en dirección entrada de la ciudad, mientras que se mantenía libre el sentido salida, excepto para los vehículos de dos ruedas, por el peligro que existía de que patinaran sobre el asfalto húmedo y deteriorado. A medida que la marea se retiraba, la presión también disminuyó y el agua dejó de filtrarse, pero el daño en el pavimento permanece.

No es la primera vez que es necesario cortar un túnel por filtraciones. El de O Parrote, que trascurre en paralelo a la costa, sufrió también este problema y tuvo que ser clausurado durante varios días hace un año, sin que todavía se haya adoptado una solución definitiva. l