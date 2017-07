Los festivales cinematográficos locales tendrán apoyo municipal

El concejal de cultura de A Coruña, José Manuel Sande, presentó ayer el Plan de Apoio a Festivais Audiovisuais, un proyecto destinado a favorecer y fomentar la proyección de elementos cinematográficos en el ámbito local.



El Ayuntamiento dispondrá de un total de cuarenta mil euros que serán distribuidos en forma de ayudas entre los diferentes solicitantes, siempre y cuando cumplan una serie de requisitos básicos. Deberán tener una duración mínima de tres jornadas y un números de películas expuestas siempre superior a doce. Además, entrarán en la ecuación otros elementos como la invitación a artistas internacionales o la creación de coloquios o mesas redondas tras las muestras fílmicas.



En cualquier caso, esta iniciativa viene acompañada del auge de los festivales de cine en la ciudad de A Coruña, que tiene como máximos representantes a la Muestra de Cine Periférico y el Festival de Cinema Fantástico dea Coruña entre otros. “Tengo en conta a pegada que ten o sector na cidade e a súa ampla variedade”, aseguraba Sande.



Apoyo al producto local

Una de las propuestas más sólidas sobre las que gira este conjunto de subvenciones audiovisuales va dirigida a las producciones locales y de que el público pueda acceder a ellas de una manera asequible en estos festivales. Un 10% de las películas expuestas debe ser de producción o dirección gallegas, y que estén rodadas de forma íntegra en gallego sumará puntos a las muestras para poder acceder a la ayuda económica. A medida que los solicitantes vayan cumpliendo requisitos, irán sumando puntos que, acumulados, les facilitará el acceso al apoyo económico ofrecido por el Ayuntamiento.



Sande también explica que “existen moitas iniciativas privadas, de entidades sen lucro, de asociacións... que están desenvolvendo proxectos moi interesantes e a obriga do concello como administración, é favorecer a súa celebración”, además de “apoiar na medida do posible, sen tratar de influir no seu contenido, tendo en conta a alta calidade dos eventos que se fan na cidade”.

Las propuestas para este plan de ayudas podrán presentarse en un plazo de 15 días naturales desde el día siguiente a la publicación del Boletín Oficial de Provincia (BOP), que tendrá lugar esta misma semana.



Las diferentes propuestas que lleguen en este plazo de tiempo serán analizadas de forma detallada por una mesa formada por personal funcionario y técnico del Gobierno local, que tendrán en cuenta aspectos como la trayectoria del festival, el grado de especialización respecto a otros eventos de similares características o la viabilidad financiera del mismo. Además, se tendrá en cuenta la aplicación del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.



Con esta incursión en el aspecto audiovisual, el Ayuntamiento suma esta iniciativa a las otras seis propuestas de carácter cultural y deportivas como son Activa o deporte, Plan de Apoio a Entidades de Arraigo (destinadas a agrupaciones musicales y culturales tradicionales) y Cultura de Barrio, enfocada a la organización de de las fiestas de la zona metropolitana y a actividades sociocomunitarias. Como afirmó Sande, “a convocatoria aos festivais audiovisuais forma parte dun plan máis ambicioso” y que esto “desmitifica que os movementos culturáis solo xurden das administracions”, avalando así el papel de los agentes y su labor como entidades privadas generadoras de cultura de calidad y accesible al público.