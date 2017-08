Fernando Romay ensalza la “altura” de sus vecinos coruñeses en el pitido inicial de las fiestas de María Pita

“Benvidos ás festas da Coruña”. Era el momento más esperado Con estas palabras, y con puntualidad británica, el alcalde Xulio Ferreiro daba comienzo a las Fiestas María Pita 2017, un mes de agosto repleto de conciertos, magia, gastronomía y mucha cultura para todos los coruñeses. El regidor, junto al pregonero oficial, el exbaloncestista Fernando Romay, invitó a todos a participar y disfruta de unas festividades “ás que toda a cidade ten dereito, porque a felicidade ten, precisamente, esa condición”, aunque “con sentidiño”, matizó.

La icónica plaza coruñesa fue una vez más el escenario para el comienzo de las festividades. Con los escenarios ya montados desde la semana pasada, solo faltaba el ingrediente más importante: los propios ciudadanos. Poco a poco, gente procedente de todos los rincones de la ciudad se empezó arremolinar en torno a la estatua de la eterna heroína local que da nombre al acontecimiento. Ferreiro aseguró que “estas festas non só están marcadas pola diversidade e accesibilidade, senón tamén pola decidida aposta polos artistas locais”, sobre lo que citó como ejemplo a Xoel López, que fue el encargado del concierto inaugural en la plaza.

Si el año pasado la encargada del pregón fue la medallista olímpica Sofía Toro, este año la cosa también fue de deportistas. Con sus imponentes 213 centímetros de altura, el gallego y coruñés que se atrevió a taponar a Michael Jordan fue el responsable del anuncio inaugural de las fiestas de A Coruña. “Unha persona que representa a pluralidade e a riqueza que nos aporta ter unha sociedade diversa e onde todas as personas son ricas nas súas propias distincións”, le definió el regidor desde el balcón.

El exjugador del Real Madrid de baloncesto y de la selección española bromeo sobre la eterna lucha entre altos y bajitos. “Como podéis ver, me he vestido de largo” comenzaba. Se acordó de su infancia en los barrios de A Gaiteira y Monelos con melancolía, pero pronto tendió puentes al concluir que “cuando llega agosto y la ciudad mezcla el aroma de la fiesta con la sal marina, hay algo que os hace muy grandes y que os iguala con los más largos: ¡es que sois de A Coruña!”.

“O fillo de Portaxeiro” hizo incapié en “lo grandioso” que es vivir en A Coruña “e andar de parranda e dormir de pé”. También avaló la amplia batería de artistas que actuarán en la ciudad. “Bosé nos dará Bambú”, al mismo tiempo que recordaba la tradición musical gallego-sudamericana, que estará representada por “Chané en La Habana” en la programación de las fiestas.

En cuanto a eventos deportivos, alabó el próximo torneo Teresa Herrera, donde el Deportivo se enfrentará al conjunto inglés West Bromwich Albion el próximo 5 de agosto en el estadio de Riazor.

Tras las correspondientes presentaciones, una lluvia de confeti y miles de personas en plena ebullición, el coruñés Xoel López hipnotizó a los asistentes a la vez que inauguró las Noches de María Pita, una serie de conciertos en directo que tendrán lugar durante los primeros días del mes de agosto y el que participarán artistas de la talla de Jarabe de Palo, Miguel Bosé, Macaco o Sés. l