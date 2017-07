La entrada del transporte interurbano depende de la agenda de Movilidad

La Consellería de Infraestruturas solicitará hoy, de manera formal, una reunión con los técnicos del Ayuntamiento para fijar un calendario para la implantación del plan de accesibilidad del bus metropolitano. Ambas administraciones habían acordado que el plan, que consiste en llevar a los autobuses interurbanos hasta las paradas del centro de la ciudad, se implantaría de manera progresiva, pero el Ayuntamiento anuló la última reunión, que había sido prevista para hace ya quince días.

Anteriores encuentros, como el que tuvo lugar el 9 de junio, no resultaron muy fructíferos: Los técnicos de la Xunta presentaron al concejal de Movilidad, Daniel Díaz Grandío, una propuesta para comenzar con el Plan de Accesibilidad por los autobuses procedentes de la zona de Arteixo y que penetrarán por la avenida de Finisterre. El Gobierno de la Marea Atlántica quiere tener capacidad de realizar ajustes sobre el plan en caso de que surjan problemas, principalmente relacionados con el tráfico. “Mentres non se definan as competencias e funcións concretas, non haberá Plan de Accesibilidade” aseguró Díaz Grandío, que quiere que se organice una comisión de seguimiento.

Pero el 14 de junio, tras meses de desencuentro, el Ayuntamiento y la Xunta parecían haber desbloqueado las negociaciones. Para empezar, ambas partes acordaron rebajar el tono de las declaraciones para acabar con el continuo cruce de reproches y acordaron reunirse para hacer borrón y cuenta nueva, pero el Gobierno local nunca acudió a esa cita.



Licencia para Entrejardines

La Xunta había propuesto comenzar con el Plan de Accesibilidad por los autobuses procedentes de la zona de Arteixo y que penetrarán por la avenida de Finisterre. La razón es que en esas rutas no hay que realizar obras en las paradas. Precisamente hoy comienzan las de la entrada del puerto, frente de la plaza de Ourense. Las de Cuatro Caminos ya están finalizadas, en la plaza de Pontevedra no hubo que realizar ninguna y solo están a la espera de la licencia de Entrejardines, que se esperaba que concediera la junta de Gobierno local hace un mes.

El principal problema es el modelo de marquesina: el ayuntamiento quiere que sea lo menos invasivo posible. La Consellería de Infraestruturas e Vivenda había anunciado que emplearía el mismo diseño que la que hay actualmente en la avenida de La Marina, a la altura de la sede de la Autoridad Portuaria. El prototipo que pretende presentar ante la Concejalía de Movilidad es ligeramente diferente, con una mayor presencia de madera, pero de estructura similar.