Los empleados de Cespa denuncian que la suciedad se está acumulando en las calles de la ciudad

Los delegados del comité de empresa de Cespa pertenecientes al Sindicato de Traballadores de Limpeza (STL) denunciaron ayer que empieza a acumularse suciedad en las calles a pesar del plan de refuerzo “A pé de barrio” de la Concejalía de Medio Ambiente. O quizá debido a ello, porque los representantes sindicales aseguran que se está usando a los barrenderos que suelen recoger la basura a diario en los barrios en este dispositivo especial, lo que implica que no pueden realizar las habituales labores de mantenimiento: ”Iso significa que agora, que non chove, o lixo e os papeis se acumulan”.

El sindicato mantiene actualmente un conflicto con el Ayuntamiento, al que acusan de contratar a otras empresas para realizar trabajos que entran dentro del pliego de condiciones de Cespa, como concesionaria de limpieza de la ciudad. Es un momento delicado, porque esta contrata expira en enero, igual que a principios de año expiró el de recogida de basuras, que por el momento sigue realizando de manera extraordinaria.

Sin embargo, los delegados de STL aseguran que han iniciado contactos con las asociaciones vecinales y estos les han transmitido que existe una impresión general de abandono y suciedad en las calles. “La falta de limpieza y el estado de abandono general es evidente” y ponen como ejemplos la avenida del Ejército y la calle Barcelona, calles concurridas, así como el “lamentable estado general de los barrios de Monelos y Monte Alto”.

Reunión vecinal

Por el momento, como recalcan desde STL, están solos en sus denuncias contra el Ayuntamiento: ni otros sindicatos (solo la CIG tiene delegados en Cespa, aparte de ellos), ni ningún partido político de la oposición ha querido prestarles su apoyo. De ahí que hayan decidido recabar el apoyo de las asociaciones de vecinos para sus protestas. El lunes mantendrán una reunión con la asociación de El Ensanche.

Pero desde STL aseguran que los trabajadores de las tres empresas que realizan labores de refuerzo de limpieza este verano (como el desbroce de maleza, por ejemplo) “presuntamente percibirían un slario muy inferior al que debería y el Gobierno local, supuestamente, lo permite”, señaló el presidente del comité de empresa de Ferrovial Servicios-Cespa, Luis Martínez, en un comunicado.

El STL amenaza no solo con interponer una demanda contra María García, concejala de Medio Ambiente, por presunto tráfico de influencias y prevaricación, sino que se plantean una huelga el próximo mes, aunque es una medida que todavía deben someter a la asamblea de trabajadores.

Medio Ambiente lo niega

Por su parte. el Ayuntamiento ya manifestó que estas contrataciones de refuerzo no afectan al contrato de servicio básico de Cespa, y que son por uno o dos meses, en los que los derechos laborales quedan garantizados. “Non é de recibo facer acusación sobre supostas actuacións irregulares cando se está facendo cumprir a normativa vigente”, declaró García.

El alcalde también manifestó sobre el tema, esta misma semana que no existen “razóns obxectivas” para una huelga. l