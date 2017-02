La Diputación o el Ayuntamiento gestionarán el Colón de forma directa

La responsable del área de Cultura de la Diputación, Goretti Sanmartín, aclaró ayer en el pleno que están estudiando con el Ayuntamiento y los servicios técnicos de la institución la transferencia de la gestión del teatro Colón al Ayuntamiento.

Respondiendo a la moción presentada por el PP, la vicepresidenta anunció que el traspaso no será inmediato, por lo que “haberá un período transitorio en que será a Deputación quen xestione directamente o Colón até que pase a ter xestión municipal” y añadió que, en el caso de que no se puede materializar la cesión de uso a María Pita, serán ellos los que se pondrán al frente de la programación.



La nacionalista criticó a los populares por jugar políticamente con la preocupación de los trabajadores de Eulen, actual gestora del espacio. Sanmartín asume que es lógico que estén así dada la incertidumbre creada, sobre todo, después de que la empresa transmitiese su decisión de no continuar con la gestión: “Todos os grupos temos unha grande sensibilidade polo futuro laboral de todas as persoas que poden ir ao paro se a súa empresa decide non continuar coa xestión, e esa é unha preocupación moi importante para este goberno”, señaló la responsable.



En este sentido, indicó que todas las acciones que proceden de la Diputación “deben estar amparadas polo marco legal e polos propios informes dos servizos técnicos da institución”. En su defensa de una gestión directa para el Colón a partir del mes de mayo, que es cuando acaba el contrato con la UTE, Sanmartín explicó que se opta por el Ayuntamiento por la necesidad de coordinación con el teatro Rosalía y otros recintos municipales con el fin de que no solapar la oferta. Por otra parte, descartó el cierre temporal del Colón y garantizó la continuidad de su programa.