A Coruña se suma a la tendencia generalizada de descenso del paro

El mercado laboral coruñés siguió en abril la tendencia generalizada en toda España de descenso del desempleo y rebajó su número de demandantes de trabajo en 168 personas.



Aunque el dato de reducción de las listas del paro queda muy lejos de los mejores que se han registrado en la ciudad, sí supone un cierto alivio, al ser el segundo mes consecutivo en el que se aligera el número de inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe). No obstante, todavía son cerca de 19.000 los coruñeses que buscan un puesto. En concreto, al cierre del mes de abril eran 18.758, según el informe dado a conocer ayer por la Consellería de Traballo.



El descenso de las cifras del paro en estos dos últimos meses –los únicos en los que no se ha destruido empleo– es de 305 personas y se queda a algo más de doscientas de compensar el incremento de desempleados que se experimentó en enero y febrero. El inicio del año estuvo marcado por el aumento en 439 del número de desocupados, a los que sumaron otros 75 un mes después. En total, 514 vecinos de A Coruña sin trabajo de los que lo ha encontrado la mitad.



Mejoría

El mes de abril supone un caso poco común en el panorama laboral coruñés: los datos de desempleo mejoran en todos los casos en los parámetros relativos al sexo y la edad.



Tanto hombres como mujeres salen de las listas de desempleo y, en esta ocasión, las condiciones del mercado les favorecen más a ellas. Así, un centenar deja el registro del paro, frente a 68 hombres. Esta cifra, no obstante, no es suficiente para equilibrar la balanza entre sexos y el sector masculino sigue llevando ventaja en lo que a las contrataciones se refiere. En A Coruña hay 8.437 hombres en paro frente a 10.321 mujeres.



Por lo que respecta a la edad, las diferencias son mucho más notables, como es habitual, teniendo en cuenta que un grupo está restringido a los menores de 25 años y el otro engloba a todos los vecinos de la ciudad que superan esa cifra.



En este segundo grupo hay 17.902 coruñeses que buscan una ocupación (162 menos que loque había en marzo) y en el de los menos de 25 años, apenas 856 (6 menos que los que estaban registrados en el mes anterior).



Sectores

Si el mes de marzo había resultado positivo para todas las grandes áreas laborales coruñesas, el de abril se acercó a esta circunstancia pero sin llegar a repetirla.



Aunque de forma leve, con apenas seis empleos destruidos, la industria es el sector que peor comportamiento registra y aumenta su número de parados hasta los 1.379.



El resto de los sectores experimenta de nuevo mejorías, pero con grandes diferencias entre ellos. De este modo, mientras que algunos sufren cambios de más de cien personas, otros prácticamente mantienen sus cifras del mes anterior.



Es el caso de la construcción, que tiene una variación casi imperceptible, pasando de 1.591 a 1.588 desempleados. En el polo opuesto está el sector servicios, que recupera terreno gracias a las contrataciones estacionales de Semana Santa y rebaja su número de demandantes de empleo en 182, pasando de 13.991 a 13.809.



Otra campaña, no turística sino de pesca, está detrás de la mejoría en este sector, que reduce en veinte sus datos del paro y pasa de tener 303 desempleados a tener 283.