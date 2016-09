Condenan a más de 35 años de prisión a dos feriantes acusados de esclavizar a cuatro indigentes

Los dos feriantes de etnia gitana acusados de retener y obligar a trabajar a cuatro indigentes han sido condenados a 36 y 35 años y seis meses de prisión por cuatro delitos de trata de seres humanos y otros cuatro de imposición de tratos degradantes. El caso salió a la luz pública en febrero del año pasado, cuando una de las víctimas contó en Cruz Roja lo que estaba pasando, lo que permitió actuar a la Policía Nacional. Junto con los dos hombres, cuñados entre sí, fueron detenidos sus mujeres. A una de ellas le fue impuesta una condena de un año de prisión por tenencia ilícita de armas y la otra, a seis meses por tratos degradantes.

La sala considera probado que los dos hombres, de común acuerdo, se habían dedicado a ganarse la confianza de indigentes, a los que abordaban en la calle para ofrecerles trabajo. Esta práctica comenzó en 2011 y no finalizó hasta que fueron descubiertos. Nunca aclaraban las condiciones pero, como muchos presentaban limitaciones psíquicas (algunos, con minusvalía del 67%), accedían a acompañarlos al poblado. Primero al de A Pasaxe, y después a otro situado en Ledoño, en Culleredo.

Allí, según la sentencia, eran obligados a trabajar en como la limpieza y la construcción de sus chabolas, o en tareas relacionadas con las atracciones de ferias que gestionaban. Nunca les abonaron ningún sueldo, y es más, los alojaban en habitáculos en condiciones higiénicas lamentables. Además, aprovechaban para quedarse con las pensiones y ayudas públicas que los indigentes recibían. Si no obedecían, los maltrataban, “Logrando de esta manera que estas personas, a pesar de desear poner fin a esta situación. Para los magistrados, las víctimas no podían tomar decisiones por ellas mismas.

amenazas con pistola

En una ocasión, para intimidar a uno de ellos, le enseñaron una pistola y dispararon delante de él. La sentencia insiste en que las condiciones de vida de las víctimas eran penosas. Lo habitual era que les mantuvieran sin a de cuarto de baño y de agua caliente para ducharse, y tenían que dormir en la caja de un camión que muchas veces estaba cerrado. Alguno intentaba a veces escaparse, pero era alcanzado y golpeado en represalia.

Esta situación continuó hasta que uno de las víctimas acudió a Cruz Roja para regularizar el cobro de una pensión. Apareció acompañado por uno de los feriantes, dado que tenía la intención de apropiarse de ese dinero, lo que hizo sospechar a las trabajadoras sociales, que lo veían distinto, triste y desanimado. Fue entonces cuando llevó a un aparte al sin techo, y este le contó lo que estaba pasando, lo que desencadenó la actuación policial.