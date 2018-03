El Coliseo rememorará los 90 el 17 de noviembre con Paco Pil, Chimo Bayo y OBK, entre otros

Cientos de coruñeses volverán la vista atrás para situarse en una década, la de los 90, y sobre una pista de baile de la que cada “x” minutos salía el humo de tubos para darle más efecto a un joven techno que se bailaba en muchos casos con gafas de sol.

El Coliseo brindará el 17 de noviembre una oportunidad para hacer revivir al personal todo aquello con “Love The 90s en Concierto” y un cartel protagonizado por Corona, Rozalla, Alexia, Ice MC, Soundlovers, Whigfield, Jenny Berggren from Ace of Base, Chimo Bayo, OBK, Sensity World, Marian Dacal, Rebeca, Paco Pil y Jumper Brothers. La cita será presentada por Fernandisco.

Y es que la década en la que el bacalao ganó una segunda acepción y condujo por una ruta que llevó a miles de jóvenes a la costa levantina emergerá de nuevo en el multiusos de la mano de Last Tour y Share Music. Las entradas no estarán disponibles hasta el lunes, pero en otros feudos donde está previsto un despliegue parecido alcanzan los 37 euros.

Advierten en las redes sociales que la respuesta del público está siendo positiva. Detrás del evento hay una campaña de merchandising para los amantes de los años 90 con la venta de camisetas, chapas, CDs con lemas como “Huha” de Chimo Bayo o “Love The 90s”.

Serán un total de 15 conciertos a lo largo de 2018, donde se va cambiando el cartel según el escenario. Sin embargo, el de A Coruña será el único gallego.

Los 80, en la sala Pelícano

Para los que se han quedado un escalón más abajo, en los 80, la sala Pelícano les servirá en bandeja el directo de algunos que sonaba entonces con una nueva entrega, el 27 de abril, de 1980 Pop Festival.

Esta vez, estarán Rafa Sánchez de La Unión, Javier Gurruchaga de Orquesta Mondragón, Carlos Segarra, de Los Rebeldes, Vicky Larraz, de Olé Olé y Santi Santos, de Los Limones, acompañados de la banda Nuevo Plan. Las entradas cuestan 22 euros más gastos de gestión con una segunda tirada a 25. Se habilitarán palcos “vips” para cuatro y seis personas, una exclusividad que también tendrán los “noventeros” que adquieran localidades “premium”.

Porque este tipo de directos que rememoran épocas pasadas funcionan, son muchos los espacios que apuestan por ofrecerle al oído hits que en el caso de los 90, pasarán por aquella donde Rebeca aseguraba que “tú siempre fuiste duro de pelar” o la de OBK preguntándole al aire “quién le dio sentido a nuestro amor”, en un “Éxtasis” para los sentidos que llegará en pleno invierno. Falta saber si el Coliseo se transformará en discoteca. l