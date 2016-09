El colegio María Pita espera por unas obras que la Marea anunció que había hecho

El CEIP María Pita continúa a la espera del cambio de las rejillas de los sumideros del patio de Infantil, una reparación que el Gobierno municipal aseguró hace un par de semanas que se había llevado a cabo.

Desde el centro educativo explican que durante el verano no se llevó a cabo ninguna mejora de este tipo en las instalaciones a pesar de que el Ayuntamiento explicó el pasado 9 de septiembre en un comunicado que en el María Pita “reparáronse portas e fiestras e, ademais, se levou a cabo un cambio de reixas exteriores de sumidoiros no patio de Infantil”.

Fuentes del colegio aseguran que no es así y que, por el contrario, es una de las mejoras más “urgentes” que hay en el centro escolar.

Antes del comienzo del período estival, el Gobierno municipal anunció que en el María Pita llevaría a cabo obras para reparar puertas y persianas por valor de 6.000 euros.

Desde el centro afirman que estos trabajos sí que se llevaron a cabo, aunque “no sanearon todas las puertas y algunas tienen polillas”. Además, señalan que se cambiaron las cajas de las persianas. A pesar de las mejoras efectuadas, fuentes del colegio dicen que se hicieron “a última hora”.

La semana pasada el portavoz socialista José Manuel Dapena y la secretaria general de la agrupación Mar Barcón visitaron las instalaciones para comprobar el deterioro que sufren.

Los miembros de la formación socialista pudieron observar durante su visita de la semana pasada los problemas que sufre la instalación escolar. Así, además del problema de las rejillas de los sumideros, que en algunos casos “faltan o crecen arbustos”, los socialistas indicaron que los juegos del área de Infantil están precintados debido al peligro que suponen y que el estado en el que se encuentra la pista polideportiva es “lamentable”.