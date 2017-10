El Colegio de Arquitectos reconoce que hay un pequeño repunte en las contrataciones

El ligero repunte de la actividad en el sector de la promoción inmobiliaria en la comarca, mucho menor en la ciudad según denunciaron los empresarios, ha traído un movimiento lógico en el mercado de los profesionales de la arquitectura. Aunque en A Coruña todavía no hay datos concretos de visados en los últimos años, la delegación local del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) asegura que en los últimos tiempos ha crecido la contratación. No obstante, la mayoría de los colegiados tienen que trabajar en obras de reforma y rehabilitación.

El Colegio de Arquitectos continúa avanzando en el análisis de los datos de visados de los últimos años de la crisis, pero a falta de cifras concretas en la delegación coruñesa si pueden hablar de percepciones y de avances que se detectan por experiencia. El presidente del COAG en A Coruña, Roberto Costas, afirma que en la actualidad “se nota una leve mejoría”.

La recuperación va en paralelo a sectores como el inmobiliario y debido a la falta de licencias nuevas en el municipio, los resultados no se disparan tanto. El representante no hace hincapié en este asunto y se fija más en otra vertiente en la que también son necesarios. “No se ve que la obra pública haya crecido y eso es un termómetro de que la situación no marcha del todo bien”, analiza.

Reinvención profesional

No obstante, el sector es optimista porque se ha “salido de la gráfica plana del mantenimiento” de los negocios en modo de supervivencia como venía siendo habitual desde hace unos años. “Ese leve repunte también se ve en la calle: hay obra nueva pero cada vez va a menos y hay que encargarse de más obras de reforma”, destaca el presidente.

Esta explicación va íntimamente ligada a los balances de distintas instituciones que muestran que, a falta de stock de nuevos pisos y de una edificación fuerte y sostenida en el tiempo, se compran muchas más viviendas con anterior propietario en la ciudad.

Por ello un buen número de arquitectos ha tenido que redirigir su carrera profesional a este tipo de proyectos, así como a otros relacionados con la sostenibilidad que se demanda ahora. Según comenta Costas son muchos los profesionales que se dedican ahora a rehabilitaciones de edificios enteros o de pisos, de parte de ellos o, incluso, de fachadas completas.