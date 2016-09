Cientos de familias celebran su Día en el parque de Eirís entre juegos y filloas

Cientos de padres e hijos se reunieron ayer en el parque de Eirís para celebrar una nueva edición del Día de la Familia. Si bien es cierto que el Ayuntamiento no acompañó (se negó a subvencionar la actividad) sí lo hizo el tiempo, así que la fiesta fue un éxito de público.

El acto contó con un torno deportivo, un mercadillo, la actuación de un grupo de gaitas, de un DJ, animadores y, gracias al patrocinio de Gadis, los más pequeños pudieron disfrutar jugando en cuatro hinchables, además de participar en talleres infantiles. Es un programa bastante amplio para una organización sin apoyo público.

Para endulzar la velada, se trajo la filloeira gigante de Lestedo, aunque no se trató solo de llenar la barriga: el dinero que se recaudó se destinará íntegro al Proyecto Quimións contra el cáncer infantil. Además, Tranvías también colaboró ofreciendo un bus gratuito para personas con movilidad reducida.

Es el segundo año que el Día de la Familia se organiza sin apoyo municipal. La negativa del Gobierno local pilló por sorpresa a la organización el año pasado, de manera que el evento tuvo que ser suspendido y los asistentes tuvieron que contentarse con una improvisada comida de confraternización.

el próximo año

Aún así, han tenido que recortar la programa de cuatro a solo un día, por falta de fondos, así que para el año que viene buscarán más patrocinadores privados. Las asociaciones de vecinos Uxío Carré de Eirís y O Cruceiro de Oza y Urbanización Soto, la Asociación de Comerciantes de O Castrillón, Eirís y Monelos (Acocem) y la Federación Provincial de Empresarias (Fedacepe) muestran así su determinación en mantener viva esta cita.

“Ante las negativas municipales, nos hemos unido más y hemos tenido que decir que no a gente que nos ofrecía cosas porque no daba tiempo”, confiesa la presidenta de Acocem, Mariló Fernández. El próximo año, quizá la cita sea más completa, pero no más familiar.