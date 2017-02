Los choqueiros se pondrán a cubierto en María Pita para que la lluvia no empañe la fiesta

No habrá manera de que la fiesta se pare. Da igual que haya un aviso de nivel naranja en el mar y que la lluvia amenace con caer en tromba. El carnaval choqueiro seguirá adelante, aunque sea bajo cubierto. El Ayuntamiento llevará el festejo desde la plaza de España a la carpa del Circo de Entroido instalada en María Pita en caso de que el tiempo no acompañe.



Además, el Gobierno local ha establecido un dispositivo especial de tráfico para la celebración del día grande. Este operativo afectará a Monte Alto y Pescadería, por lo que el Ayuntamiento recomiendo evitar el uso del coche entre las 15.00 y las 00.00 horas en las zonas afectadas y apunta al Paseo Marítimo y al túnel de María Pita como opciones alternativas.



Y es que el dispositivo impedirá aparcar en la calle de la Torre (desde la avenida de Hércules), plaza de España, Cordonería y San Andrés (hasta el cruce con Sol). Además también se impedirá el estacionamiento desde las 14.00 en la calle de San José.



El plan provocará cambios en las rutas de bus urbano. De esta forma, las líneas 4, 6 y 6A circularán desde San Andrés y rúa Alta por el Paseo Marítimo hasta la glorieta de As Lagoas y la avenida de Hércules. A la vuelta, y desde esta vía, las líneas 4, 6, 6A, 7 y 11 no podrán atender la parada situada frente al IES Eusebio da Guarda, ya que accederán a la plaza de Pontevedra por Modesta Goicouría y pararán frente a las oficinas del Deportivo.

La líneas 5, desde su salida en Adormideras, seguirá por la avenida de Navarra y la calle de la Torre y se incorporará a la avenida de Hércules para bajar por Ramón del Cueto, Curros Enríquez y el Paseo Marítimo. En Modesta Goicouría girará hacia la plaza de Pontevedra, haciendo parada enfrente de las oficinas del Deportivo, donde recuperará su ruta hacia Juan Flórez.



Por su lado, la línea 3A, tras salir desde Adormideras, desde la glorieta de Torrente Ballester seguirá por el Paseo Marítimo hacia la calle de Veramar para incorporarse a su trayecto habitual en Metrosidero. Finalmente, la línea 17 irá desde la avenida de Hércules por Ramón del Cueto, Curros Enríquez y el Paseo Marítimo (hacia la Torre de Hércules), continuando por esta vía hacia la calle de Veramar e incorporándose en Metrosidero a su itinerario regular.