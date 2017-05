Casi 3.000 coruñeses salen a la calle para protestar contra la precarización del empleo

La imparable precarización de las condiciones laborales en el país gana peso como lacra contra la que luchar el Primero de mayo. Si el año pasado los empleos de mala calidad ya estaban en el punto de mira, ayer casi 3.000 personas se manifestaron contra una situación que, lejos de mejorar, va empeorando la calidad de vida de los trabajadores. Así lo resaltaron los líderes sindicales en las principales convocatorias que tuvieron lugar ayer en A Coruña bajo lemas tan directos como “Non hai escusas”.



El sentir generalizado de los cientos de coruñeses que se concentraron en los puntos de partida de las manifestaciones lo resumió muy bien el secretario general de Comisiones Obreiras en Galicia, José Manuel Sánchez Aguión. “Se están a cronificar situacións absolutamente indecentes e lamentables como é que ter traballo xa non sexa un elemento suficiente para iniciar un proxecto básico de vida”, espetó.



Y bajo esa idea giraron las dos principales convocatorias del día: la que unió un año más a UGT y CCOO –que según la Policía Local contó con 1.697 participantes– y la de la CIG, que logró congregar, según las mismas fuentes, a 995 manifestantes.

Antes de iniciar la manifestación central de la jornada para los dos grandes sindicatos a nivel estatal, el secretario general de UGT Galicia, José Antonio Gómez, lo tenía claro: “Pode que haxa unha recuperación en termos macroeconómicos pero vemos día a día que esa recuperación non chega ás familias”.



En su opinión el problema viene dado porque la mejora de la situación de la que presumen los políticos está basada “en baixos salarios e precariedade continua”. Sin titubear un segundo advirtió a los empresarios de que “é indispensable derrogar as reformas laborais impostas porque son a fonte real da precariedade laboral”.

Salarios dignos

Gómez subrayó que para que la salida de la crisis sea real para todos es necesario que el tejido empresarial vuelva a apostar por hacer contratos indefinidos reales y por pagar a los operarios unos sueldos “xustos e dignos”.



El líder de UGT en la comunidad recordó que de forma conjunta con Comisiones reclamaron la creación de una prestación de ingresos mínimos para aquellas personas que queriendo trabajar no consiguen entrar de nuevo en el mercado laboral. Todavía no han detectado ningún movimiento por parte del Parlamento ni de las administraciones.



José Manuel Sánchez Aguión, insistió en eliminar esa reforma laboral porque el panorama actual es “desolador”. “Ter un salario por debaixo do índice da pobreza é absolutamente normal agora”, lamentó, argumentando el rechazo a la contratación “lixo”.

“Esta política sirve a una minoría que está moi satisfeita coa situación de crise porque está a ter máis beneficios que nunca e sendo máis rica do que era antes”, dijo, añadiendo: “E aqueles que pagaron as consecuencias, as siguen pagando”.

Presión social

En la misma línea se pronunció el secretario comarcal de la CIG en A Coruña, Xabier Filgueira, que también achacó a las distintas reformas de las condiciones laborales “que hoxe teñamos un panorama laboral absolutamente precarizado”.

“As súas consecuencias son salarios de miseria, contratos a tempo parcial antes que a tempo completo... Pretenden instaurar a precariedade como un modo de vida y que, ademais, o asumamos así”, comentó, ante lo que apostó por la movilización social como modo de presión.



Por su parte, la CGT y la CUT defendieron la justicia social y la dignidad secundadas por 247 personas (según la Policía Local), entre las que se encontraban varias concejalas de la Marea.