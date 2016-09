Una de calor y variedad cultural para recibir septiembre

Cultura y ocio en A Coruña. A todas horas y para todos los públicos para aprovechar lo que queda de verano. Quince Gotas, el II Festival de Danza na Rúa, apura sus últimas horas para completar su particular invasión del espacio público con más espectáculo en las plazas de María Pita y de As Bárbaras y en el Castillo de San Antón. Después de dos días de actividad, la muestra alcanzará hoy su última jornada con turno para el Centro Coreográfico Galego, que representará “As catro Estacións” de Vivaldi (17.00) y Circle of Trust y su “Motus” (17.20) en María Pita; para ExperimentaDanza, que estará a las 18.00 en As Bárbaras con “Inoxidable” y Fran Martínez, que presentará “A temperatura o temperamento”, Iker Karrera y su “#7fm”, y Sharon Fridman, que llevará “Hasta dónde...?” hasta San Antón.

En el barrio de Monte Alto, que cierra hoy sus fiestas, se cambió la pista de baile por la artesanía con su tradicional feria, que se desarrolló durante toda la jornada en la plaza de España.

Los amantes de la pintura también tuvieron oferta, con la inauguración de la muestra del colombiano Carlos Santos. Una treintena de obras con el título “Entropías”.