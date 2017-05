Cae ao mar unha furgoneta sen ocupantes na dársena da Coruña

Unha furgoneta caeu ao mar na Coruña sen que no seu interior houbese ningún ocupante, segundo informou a Europa Press a Policía Local.



En concreto, o suceso produciuse ao redor das 10,00 horas na zona da dársena da Coruña. No vehículo, segundo confirmou a Policía Local, non había ninguén.



Polo momento descoñécense as circunstancias que provocaron que a furgoneta caese ao mar nesa zona do porto coruñés.