Los bomberos sofocan un fuego en un inmueble en reformas en San Nicolás

Los bomberos extinguieron ayer un fuego que se declaró en el número 7 de la calle de San Nicolás, en pleno centro de la ciudad, en el interior de un piso que se encuentra en reformas. El foco del incendio se encontraba en el interior de una viga y los servicios de emergencia tardaron casi dos horas en localizarlo, extinguirlo, y ventilar el edificio de todo el humo que se había acumulado en el interior de las dos viviendas: el primero, donde se declaró el fuego, y el segundo, donde se acumuló el humo.



Según los bomberos, el fuego debió de comenzar el día anterior, el viernes por la tarde. “Estuvieron instalando unas `T`metálicas y abrazaderas para asegurar la viga, que estaba semipodrida, y usaron soldadura”; explican. El soplete quemó la madera, dejando en su interior un ascua que siguió consumiendo la viga durante la noche.



lentamente

Nadie se dio cuenta porque ambos pisos estaban vacíos, así que no fue hasta poco antes del mediodía cuando el humo que salía por la ventana alarmó a los vecinos, que alertaron a los servicios de emergencia. Afortunadamente, a pesar del tiempo transcurrido, la madera había ardido muy lentamente, así que ni siquiera había llamas.



Eso no quiere decir que fuera fácil extinguir el fuego. “Hubo que picar el falso techo para encontrar el foco”, explicaron desde el parque de bomberos de A Grela. Una vez retirado todo el material que estorbaba, la labor no fue tanto de extinción como de refrigeración, para acabar con las ascuas en la madera, antes de proceder a la ventilación del edificio.



A pesar de la edad del edificio, y del hecho de que el fuego se declarara en una viga, los bomberos aseguran que no existe ningún daño estructural que haga peligrar la integridad del inmueble, dado que las obras habían reforzado ya esa viga con abrazaderas de hierro.



Por otro lado, y según el vecino del piso superior, que se ve afectado por el humo, la reforma del primero lleva dilatándose varios meses y ha sido denunciado en varias ocasiones por presuntas irregularidades en la obra, sin ningún resultado. n