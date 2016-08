Los Bomberos municipales detectan seis nidos de avispa asiática dispersos por la ciudad

La avispa asiática parece decidida a colonizar la ciudad. Los Bomberos municipales tienen registrados nada menos que seis nidos de esta especie invasora que han sido descubiertos recientemente por toda la ciudad: en Feáns, Os Mallos, Adormideras, As Rañas, A Zapateira, A Pasaxe... Su avance parece inexorable. Los servicios de emergencia esperaron a la noche, cuando estos insectos regresan a los avisperos, para poder retirar algunos sin peligro. Pero no se retiraron todos, puesto que el resto se encuentran todavía en fase de seguimiento, y se limitan a controlarlos.

Hasta ahora los Bomberos municipales no habían tenido que hacer frente a una cantidad tan grande de vespas velutinas, aunque en lo que va de verano han retirado varios nidos, en barrios periféricos como O Ventorrillo o la segunda fase de Elviña. Pero la mayor parte de estos trabajos los realizan técnicos contratados por Medio Rural.



Medio rural

Hace tiempo que esta especie invasora da que hablar, a medida que se extiende por toda la geografía gallega. En A Coruña, por ejemplo, cada vez hay más avistamientos: en 2015 el número de nidos de este insecto fueron 45, según el programa de vigilancia y control de la Consellería de Medio Rural. Y este año, hasta el mes de agosto, los expertos de Tragsa ya han retirado o neutralizado otros tantos, lo que da testimonio de su expansión.

Aunque el sobrenombre de avispa “asesina” que se da a estos insectos causa temor entre el público por la posibilidad de ser víctima de sus aguijonazos, desde la Consellería de Medio Rural aseguran que no existe ningún peligro para la población, puesto que la velutina no es más agresiva con el ser humano de lo que puede serlo la avispa común (nombre científico Crabro), excepto si se es alérgico, dolencia que aqueja al 1% de la población. Solo atacan si se sienten amenazadas, de manera que basta con mantenerse a cinco metros de distancia para estar a salvo. El verdadero problema es la amenaza que representan para las abejas, que son su principal fuente de alimento.

Por otro lado, el insecto es bastante fácil de diferenciar de su pariente autóctono. Medio Rural recuerda que las asiáticas tienen las patas marrones y el cuerpo mucho más oscuro que las autóctonas, casi negro. Además, son de menor tamaño . Por el contrario, sus nidos son más grandes, y tienen en acceso en medio, y no en la base.