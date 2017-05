As bibliotecas municipais programan un mes de maio dedicado ao Día das Letras Galegas

O Concello da Coruña organizará este mes distintas actividades con motivo da celebración do Día das Letras Galegas o 17 de maio, unha efeméride que este ano se dedica ao escritor Carlos Casares.



As Bibliotecas Municipais promoverán distintas actividades enfocadas a dar a coñecer a obra do autor homenaxeado e das mulleres escritoras da cidade, así como para afondar no papel que xogan as pequenas editoras galegas no fomento da lingua galega.



Así, o próximo venres terá lugar no Centro Ágora a xornada “Ramalletes literarios”, unha iniciativa que ten como obxectivo poñer en valor as letras galegas e o traballo que fan as pequenas casas editoriais á hora de promover contidos alternativos en galego para o gran público, á vez que abren as portas ás primeiras creacións de autores emerxentes.

A actividade, aberta ao público, comezará ás 09.30 horas cunha visita ao centro, para dar a continuación ás 10.30 horas a unha charla na que participarán as editoras Apiario, Patas de Peixe e Chan de Pólvora. Tras unha pausa para o café, Cristina Montero presentará a súa proposta de danza contemporánea “Calvario” e ás 12.30 horas o grupo desprazarase até o lugar da editora Apiario, onde haberá unha visita guiada.



Esta iniciativa de apoio ás letras galegas, na que se pretende “poñer en valor o idioma como valor de futuro e emprendemento”, explican, trasládase tamén ás redes sociais. As bibliotecas convidan á cidadanía a subir unha fotografía dun libro en galego, acompañado dun elemento natural como unha flor ou ramallete, e os cancelos #ramalletesbmc e #letrasgalegas2017.



Roteiro literario en feminino

Outra das actividades que terán lugar esta semana, e cuxo prazo de inscrición xa está aberto, é o “Roteiro literario: En feminino”, unha proposta na que a escritora Mercedes Queixas percorrerá coa veciñanza as diferentes rúas da Coruña que levan nome de muller, co fin de visibilizar o seu peso na historia da cidade e difundir o seu papel na historia.



O paseo, que comezará ás 18.30 horas e terá unha duración de hora e media, iniciarase na rúa María Wonenburger, na zona do parque de Vioño, e rematará na biblioteca municipal de Durán Loriga. Durante o traxecto, os asistentes poderán coñecer a obra de mulleres coma Mariana Pineda, Sofía Casanova, Emilia Pardo Bazán ou Modesta Goicouría.



O luns 8 ás 19.30 horas o Fórum Metropolitano acollerá un concerto de Xardín Desordenado, cuxo programa incluirá cancións con textos de Carlos Casares e dous días máis tarde, o mércores 10, a agrupación repetirá esta homenaxe ao escritor na biblioteca de Estudos Locais. Tamén comezará ás 19.30 horas.