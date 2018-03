Bento Veloso & Los Doce Trinches, Carmen Picado y Astrogirl optan a tocar en Benicasim

Bento Veloso & Los Doce Trinches, Astrogirl y Carmen Picado optan a una plaza en el escenario del Festival de Benicasim. Depende si sus maquetas gustan a un jurado de especialistas y a los usuarios de las redes sociales, que pueden votar hasta el 2 de abril para que le pongan acordes a la cita. En el caso de los primeros, Javier Flórez, dice que están muy contentos de estar entre los 30 que optan a ganar el concurso DEMO: “Nos inscribimos en la web y mandamos una pequeña biografía y tres temas”. Uno de ellos pasó a la fase final, después de que lo pincharan el lunes.



Ahora esperan el veredicto final que les hará poner un pie en el evento levantino compartiendo cartel con nada menos que Liam Gallagher y Killers como cabeza de cartel y un sinfín de nombres conocidos que aúpan el de Benicasim como un festival de referencia.

Por eso y porque, de ser elegidos, participarán en los conciertos de Radio 3, otra lanzadera a tener en cuenta, Bento Veloso piden un voto a favor. En todo caso, los tres coruñeses pueden ser apoyados escribiendo “proyecto Demo finalistas” en google. Desde aquí, explica Javier, ya “vas directo a la lista de grupos”. Es un clic por dispositivo.



El grupo viene de presentar “Ectoplasma” en el Playa Club, donde repartieron psicodelia, garage, surf y punk hecho canción porque en esto de hacer música, no entienden de casillas y pisan distintas parcelas según el tema para recoger un poco de todo, atender a letras de serie b y descargar paranoias entre renglón y renglón. Javi afirma que ellos están aquí para hacer reír y bailar. Bailar y reír.

En este sentido, su música no es compleja, pero con ella tratan de decir algo. La formación captura la energía para que el público lo perciba. “Queremos que la gente sonría y baile porque les estás hablando de tus cosas, es tu música y quieres que les llegue”.

Por su parte, a Carmen Picado el festival le pilla en un punto de inflexión tras la publicación del EP “Wellcome”, que metió a fermentar en Estudio 1 con Charlie Solana, guitarrista y productor de Magu: “Fue una experiencia increíble, no tengo palabras para describirlo”.



Cantautora

Astrogirl que es, en realidad, María Jesús Cabana, viene de Miño y ya se coló en otra final, la de Outra + Outra que organiza el centro Mans para bandas emergentes, donde recibió el segundo premio. La joven pertenece a una nueva generación de cantautores de la comarca coruñesa.