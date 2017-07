Los barrios se apoyan en la oposición ante la dejadez del Gobierno local

Una de las funciones de las asociaciones vecinales es poner en conocimiento de la Administración pública los principales problemas que afectan a los habitantes de su área de influencia. En los últimos tiempos y ante la dejadez y falta de respuesta por parte del Gobierno municipal, según denuncian, varias de ellas se han apoyado en las formaciones de la oposición para trasladarles sus quejas y ver si así encuentran una respuesta desde María Pita.

Este es el caso de los vecinos de San Diego, que recientemente se reunieron con el Partido Popular para darle a conocer los problemas de su barrio, algunos de los cuales los arrastran desde hace mucho tiempo.

La portavoz popular, Rosa Gallego, y la concejala Rosa Lendoiro se reunieron con representantes de la agrupación vecinal, quienes les explicaron que una de las principales quejas entre los habitantes de esta zona es la presencia de ratas. Esta situación se ve agravada ya que uno de los principales puntos en los que se pueden observar a menudo los roedores es el área de juegos infantiles y de deportes del parque de San Diego.

La presencia de ratas no es una queja aislada y desde otros barrios también se ha instado al Gobierno municipal a actuar en este sentido, mientras que la Marea ha tratado de minimizar.



El PSOE y Cuatro Caminos

Mientras, el Partido Socialista mantuvo un encuentro la semana pasada con vecinos de Cuatro Caminos en torno al estado del centro cívico de A Barcarola. Este espacio municipal lleva clausurado desde el pasado mes de diciembre debido al mal estado en el que se encuentra y que alcanzó su punto álgido durante un campamento infantil navideño, momento en el que se produjo una caída de cascotes.

Desde entonces, los vecinos y usuarios de este barrio se tuvieron que trasladar desde este centro cívico hasta el de San Diego, ya que su petición de realizar sus actividades en el Fórum Metropolitano fue rechazada desde el Ayuntamiento al alegar que este espacio se encuentra “saturado”.

El portavoz socialista, José Manuel García, se reunió con representantes de la agrupación vecinal de este barrio para dar a conocer que el grupo municipal socialista destinará 100.000 euros para la rehabilitación del centro cívico. Estos fondos llegan a través del acuerdo del PSOE con la Marea para el reparto de dividendos procedentes de la empresa pública Emalcsa.

Los vecinos transmitieron a García su malestar por no haber podido usar este espacio desde hace más de medio año a pesar de que en un principio desde el Ayuntamiento les aseguraron que el problema se resolvería en dos meses.



El BNG y el Agra del Orzán

Por su parte, el BNG anunció ayer que presentará dos iniciativas en el próximo pleno con el objetivo de contribuir a la recuperación del Agra del Orzán. Estas propuestas llegan después de que la portavoz de la formación, Avia Veira, y el responsable local, Manel Méndez, se reuniesen con representantes vecinales para escuchar sus peticiones.

La primera propuesta que el Bloque planteará al resto de la corporación será la instalación de un vallado que separe el área de juegos infantiles de la plaza de As Conchiñas de la zona verde que linda con la salida de vehículos del aparcamiento subterráneo para aumentar la seguridad.

Mientras, la otra iniciativa tiene que ver con la accesibilidad y los espacios verdes. Por ello propondrán mejorar los alcorques (hoyos al pie de los árboles para retener el agua) de esta zona de la ciudad, que se encuentran en mal estado de conservación.