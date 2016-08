La bajura insta a las Administraciones a investigar por qué hay menos pescado en la costa coruñesa

La cantidad de mercancía que llega a las subastas cada mañana en la Lonja es la prueba más fiable de que las capturas de la flota coruñesa caen de manera muy notable. Lejos de ser una cuestión estacional, la organización Armadores Coruñeses de Pesca de Baixura Asociados (Arcopeba) reconoce que las embarcaciones están “pasando un bache muy grande porque hay poco pescado”. Ante una amenaza seria para el modo de vida de una buena parte de la población, Arcopeba reclama a las instituciones que utilicen los instrumentos a su alcance para investigar el porqué de la desaparición de los recursos marinos, pues descartan del todo que se les pueda echar la culpa a los pescadores porque no existe sobreexplotación.

Las estadísticas de El Muro hablan por sí solas. A pesar de que el de A Coruña sigue siendo el primer puesto en descarga de pesca fresca del país, las toneladas movidas han caído en casi todos los meses de 2016 con respecto a las cifras de 2015.

De este problema dan fe los armadores, que cada vez tienen más dificultades para sacar sus salarios del mar. El presidente de Arcopeba, Manuel Iglesias, asegura que la misteriosa desaparición del pescado está afectado “a todos los oficios”, es decir, a todas las artes pesqueras. Quizá hace más daño a la bajura porque las embarcaciones no tienen la misma capacidad de alejarse que los grandes buques.

Ante esta amenaza al sector, Iglesias ve necesaria la actuación de las Administraciones, que son las que disponen de biólogos para realizar un trabajo de campo que aclare las causas de esta reducción de los caladeros. “Está mermando todo, cada vez hay menos pescado y lo más penoso es que con las inversiones que ha hecho el Estado en centros biológicos no nos dan una respuesta sobre los motivos”, lamenta el representante. Así, exige que se pongan los medios necesarios –buques oceanográficos, científicos, técnicos...– para buscar unas razones verídicas del cambio de tendencia.



varias hipótesis

“Es muy fácil echar la culpa de lo que está pasando a la sobreexplotación, pero esta no existe”, incide. Carentes de sistemas de control, los trabajadores del mar apuntan a “las obras que se han realizado en las costas que han podido cambiar las corrientes, a los desagües que podrían dejar el agua sin oxígeno y obligarían a los peces a ir a aguas más profundas” y otras ideas.

De lo que no les cabe duda es de que algo está ocurriendo porque cada vez hay que alejarse más del litoral coruñés para faenar. Tanto es así que Iglesias tilda la situación de “alarmante”.



diferencias por países

“Estamos deseando escuchar una explicación que convenza pero sin echarnos la culpa a nosotros; el pescador siempre es el que paga las consecuencias”, reflexiona.

De hecho, la flota dedicada a la bajura lleva años sufriendo sanciones, reducciones de aparejos y otros cambios que han obligado a varias tripulaciones a buscarse la vida fuera del mar. Los que siguen dedicados a la pesca en Arcopeba lamentan que tengan prohibidas una serie de artes a nivel estatal pero que las autoridades españolas sí permitan descargar en el país a barcos de otras naciones que pueden trabajar esas artes, como es el caso de las pelágicas, porque es una “competencia desleal”.