El Ayuntamiento hace otro intento para salvar el Conde de Fenosa

La trayectoria judicial de 20 años de la demolición del edificio Conde de Fenosa, y que incluye siete apelaciones al Tribunal Supremo y una rechazada al Constitucional, podría no haber acabado todavía, a pesar de la sentencia del Supremo del mes de julio, que rechaza los recusos de casación y que . Durante su intervención en un debate en el Sporting Club Casino, el concejal de Regeneración Urbana, Xiao Varela, anunció que hace una semana se envió un incidente de nulidad de actuaciones al TSXG para que tramite el proyecto que presentaron en su día, que no fue evaluado todavía.

Este proyecto, con una licencia en vigor, consiste en una demolición parcial, devolviéndolo a su estado original (antes de la obra de 1997 que lo transformó de un edificio de oficinas a otro de viviendas) y legalizarlo. Para Varela, que reconoce que la última providencia fue un “mazazo”, los tribunales despacharon el proyecto con mucha facilidad. “Queremos que nos digan se é adecuado ou non o é”.

Al mismo tiempo, buscan otras vías para cumplir esa sentencia en caso de que no quede más remedio. “Seguimos obsesionados co cumplimento da sentencia, de toda a legalidad urbanística, mantendo un equilibrio entre iso e que a cidade funcione”. Y eso se consigue, en su opinión, buscando la medida menos gravosa para las arcas municipales y al mismo tiempo, la solución de los intereses.

Todos iguales

En la misma mesa que Varela se encontraban representantes del PP, el PSOE, el BNG e incluso de Ciudadanos, que nunca ha formado parte de un Gobierno local coruñes, así como el demandante que abrió el proceso hace veinte años, el arquitecto Valentín Souto. Este afeó el comportamiento de todos los políticos de la sala: “Todos han jugado a pasarse la papeleta los unos a los otros”.

Todos los concejales, de uno y otro signo, mantuvieron el mismo discurso: que la lucha judicial es necesaria para proteger los intereses de la ciudad, que por expedir una licencia que no cumplía con el PGOM puede tener que abonar una compensación de un millón de euros, y también para defender los intereses de los residentes del edificio, entre los que Souto sitúa “a lo más granado de la ciudad”. Para el arquitecto, “non nos importa o coste de derribo do Estado de Derecho. É sostenella y no enmendalla”.