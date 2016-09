El Ayuntamiento se cierra a ubicar en Bens el Museo de la Automoción

El grupo municipal socialista llevó al pleno una moción para defender la instalación en la ciudad del Museo de la Automoción de la Fundación Jorge Jove, cuyo emplazamiento inicial está pensado para el parque de Bens y que contó con el apoyo del PP y de la Marea, y la abstención del BNG. A pesar del voto favorable, Xiao Varela, concejal de Regeneración Urbana, aseguró que “o museo non se vai construir” en este lugar “mentres estemos no Goberno”, pero votaron a favor ya que la propuesta incluye plantear espacios alternativos.

La concejala Silvia Longueira criticó que este proyecto “parece no suscitar el interés del Gobierno local” y solicitó que “no dejen que se vaya de la ciudad” ante el interés de otras urbes como Ferrol o Santiago por acogerlo. En una línea similar se expresó la popular Luisa Cid, que dijo que la “desidia de la Marea es realmente preocupante”.

Xiao Varela explicó que estaban a favor de la propuesta porque uno de sus puntos habla de plantear emplazamientos alternativos, lo que “recolle a folla de ruta que estamos a seguir”. “Estamos a favor do museo e de manter como zona verde o parque”, afirmó el concejal, quien basó su rechazo a la ubicación en Bens ya que cree que la ciudad “adolece de superficies verdes”.

Además, Varela animó al resto de formaciones a proponer emplazamientos alternativos para ubicar el Museo de la Automoción.

Respecto a la intención de otras ciudades para albergar el museo, Luisa Cid aseguró que “siempre han tenido interés” porque “es un referente”.

Además, la concejala popular explicó que la Fundación Jorge Jove “corre con todos los gastos” y que está previsto que se “repongan las zonas verdes” si la ubicación definitiva es el parque de Bens”.

Cid instó al Gobierno municipal a “reconsiderar” su postura respecto a este proyecto y también alentó a “los que se opongan a Bens” a que tomen la iniciativa y “planteen propuestas viables” para su emplazamiento.

Por su parte, Avia Veira anunció la abstención del BNG ya que no se excluye el parque de Bens como posible emplazamiento, “unha zona verde na que non se pode edificar”. Además, explicó que para los nacionalistas “non é unha urxencia” y que si finalmente el museo se ubica en un espacio público, consideran que la fundación debería dar una “contraprestación para a cidade”

La propuesta socialista solicitaba al Gobierno municipal que informase acerca del estado de las conversaciones que se mantienen con la Fundación Jorge Jove y también incluía que se cree una relación de alternativas, como máximo en un período de tres meses, si no existe consenso sobre su ubicación en el parque de Bens.

Longueira recordó que la colección incluye un “acervo documental único en España codiciado por cualquier museo europeo” además de la colección de automóviles antiguos, por lo que serviría para “completar la red de museos científicos, renovar la oferta turística” de la ciudad e “implica un proyecto para impartir ciclos formativos. n