El Ayuntamiento agota el plazo para convocar el pleno sobre la compra de dos pisos a un afín

El Partido Popular no podrá debatir sobre la compra de dos pisos a un afín a Marea Atlántica en un pleno extraordinario (tal y como exigió a principios de este mes) dentro del plazo estipulado para que el Gobierno local convocase esa reunión de toda la corporación municipal. Al cierre de esta edición el Ayuntamiento no había avisado de la reunión, cuya celebración tendría como día tope el próximo lunes día 26 y la norma marcaba que la convocatoria debía realizarse ayer como muy tarde. El proceso seguirá su curso y se espera que al final el encuentro plenario se posponga tan solo unos días.

El alcalde, Xulio Ferreiro, aseguró ayer que el pleno extraordinario reclamado por el grupo municipal del PP para analizar dos de las adquisiciones del programa de compra de viviendas del Consistorio “se celebrará dentro dos prazos que marca a lei”. En contra de sus palabras juega el tiempo, dado que para cumplir los trámites normales ayer era el último día en el que se podía convocar al resto de partidos políticos con representación en María Pita para la celebración el próximo lunes 26, también el último día posible.

Al cierre de esta edición, los grupos de la oposición no habían recibido ningún tipo de comunicación al respecto por lo que, según los expertos, si no se convoca a partir del lunes la cita quedaría marcada de forma automática para diez días después. Aún así ha generado cierto malestar que no se esté dentro del plazo que era el esperado.

Para justificar la falta de fechas concretas, el regidor aseguró: “Nestes momentos estamos rematando de elaborar un informe xurídico”. “A asesoría xurídica está adicada case en corpo e alma a este asunto durante os últimos días para poder ter un informe serio e riguroso”, insistió, comentando que ahí se decidirá si procede o no una revisión de oficio de las compras.

Otra parte del reglamento

En este sentido, defendió que no quieren acudir al pleno sin contar con este documento y, por lo tanto, tienen la idea “de intentar esgotar o prazo”. Su intención era hablar con el secretario municipal ayer mismo para comunicarle cual sería la disposición para fijar el pleno, ya que pasadas las fechas iniciales se activa otra parte del reglamento. El origen de toda esta situación viene dado porque el Gobierno local optó por comprar dos apartamentos a una persona afín al partido de la Marea dentro de un plan en el que limitó mucho los acuerdos.

La noticia generó un malestar aún mayor al saberse que ninguna de las dos viviendas cumplían con alguno de los parámetros estipulados en las bases.