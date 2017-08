Antonio Orejudo: “Hice realidad el sueño de convertirme en uno de Los Cinco”

Antonio Orejudo fue de los últimos en visitar la 46 Feira do Libro con “Los cinco y yo” (Tusquets) debajo del brazo, donde el relato sale a respirar entre el caos y se hace fuerte para contar la historia de su generación, “sin un carácter muy definido y muy numerosa”, situada en medio de los hermanos mayores que despuntaron con Felipe y los hijos que lo hicieron con Pablo Iglesias.

La pluma acude a sus personajes de infancia para reconstruir sus vidas y hacer realidad el sueño “de convertirme en uno de Los Cinco”, que “es para lo que sirve la literatura” en definitiva. Porque “nadie se había ocupado de nosotros, he hablado” y toma a los que crecieron en la isla de Kirrin para reconstruir lo que habría sido de ellos.

Más allá de las páginas que él y sus coetáneos devoraban porque no había mucho de eso, Orejudo cuenta el ayer y se va hasta el ahora. Alimenta sus palabras de sátira y de anécdotas. De humor, que se respira desde el “érase una vez” hasta el final, igual que la denuncia, que está en el fondo.

Proceso

Antonio Orejudo estuvo ayer en carne y hueso en los jardines de Méndez Núñez para hablar del proceso creativo. De cómo tarda mucho en escribir porque primero viene la tormenta de ideas que después la ordena: “Mis libros van en múltiples direcciones, pero al final todos los caminos tienen algo en común”.

Con él y otros de su especie como Jorge Mosquera, Xabier López o Suso Díaz con “O sol dentro da cabeza”, se dio por finalizada la feria del libro, que pobló de novedades editoriales y clásicos la alfombra verde que hoy dará paso al libro antiguo y de ocasión. l