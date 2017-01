“Alfonso decidiu que se non podía vivir con ela, prefería vivir con ninguén”

Alfonso viviu so por decisión propia. Nas montañas de Lugo. O seu sobriño non puido aguantar e do seu velatorio chegou á casa e compuxo unha canción. Hoxe, esta dá para un disco titulado “Desconhecido”, que Berlai presentarán mañá ás 21.30 horas no Garufa Club. Ademais da historia, o álbum vén aparellado a un cómic, que completa a visión do que por unha cuestión de amor, optou por aillarse e facer así a súa pequena gran revolución.

Asegura o familiar que ninguén entrou na súa casa ata que morreu. Deixábase ver, pero apenas contaba. Xiao soubo da súa historia polo que investigou. Os espectadores degustarán mañá cancións e debuxos á vez porque o ilustrador do tebeo, Ernesto G. Torterolo, estará tamén aló enriba para facer arte en directo e aínda que os tempos son distintos, tratará de ilustrar o momento.

Conta Xiao que o traballo “naceu dunha maneira moi espontánea e sincera. Vin do tanatorio coa necesidade de facerlle unha canción”. Gardouna no caixón en 2010 e non foi até tres ou catro anos máis tarde que seguiu co conto e engadiu novos fragmentos musicados da biografía de Alfonso, que “ao prohibírselle un amor que quería por razóns sociais, protagonizou un acto de rebeldía. Decidiu que se non podía vivir con ela, prefería vivir con ninguén”. Ese acto de amor foi o que lle atraeu a Xiao e o que o levou a romper con todo o anterior: “Eu viña de Fía na Roca, onde os temas eran instrumentais ou ben tiñan letras tradicionais”.

E como “os sentimentos non se poden meter nun único estilo”, realmente Berlai iniciou na súa estrea musical unha viaxe polo post-bravú que respira do indie, do pop e do rock, e “que se vai mesturando”.

Unha vez tivo o corpus, convidou a músicos da talla de Iago Mouriño nos teclados, Pablo Pérez no baixo e Bruno Couceiro na batería para darlle forma: “Dinlle o traballo feito, eu sabía como quería que soase e eles son uns musicazos”.

O complicado veu despois, coas viñetas, que tiñan que conectar coas letras como se fosen un todo: “Tiña que ser unha narración doutra maneira, non como cancións soltas que tamén se pode, senón como parte da historia”.

Xiao quixo recuperar o vello costume de sentarse a escoitar un disco, algo que adoitaba a facer cos seus colegas: “Sei que non todo o mundo dispón de 50 minutos para oír música pero co cómic doulles unha escusa para “lerouvir”, que é como lle chama á acción que implica este libro cómic: “Non hai nada parecido en todo o mundo”.

Así é como o público será cómplice da revolución do seu tío en vivo e en diferido, unha pataleta ao máis puro estilo oriental, pacífica. Nada violenta. O grupo desvelará mañá parte desa maxia que Alfonso agochaba na casa: “Eu víao na aira nada máis e tiña as súas razóns, pero no rural hai moitos personaxes así. Por iso, gustoume pasar do individual ao universal”. De ela, Berlai soamente soubo que emigrara.