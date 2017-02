Alertan de la venta de entradas ilegales para el concierto de Joaquín Sabina en el Coliseum

Los promotores de la gira de Joaquín Sabina “Lo niego todo” (TheProject, Get In y Riff) y la oficina de management del artista (Berry Producciones) denunciaron ayer fraude en la reventa de entradas para el concierto del músico en el Coliseum de A Coruña el 22 de julio. Señalan que existen plataformas digitales que están comercializando tiques para la actuación, a pesar de que la venta oficial de entradas está aplazada hasta nuevo aviso, y mostraron su indignación por estos hechos.

La oficina del artista anuncia acciones legales contra esta actitud y pide al Gobierno una ley estatal que prohíba la reventa por internet. En un comunicado, advierten de “que las web de reventa no tienen ningún modo de garantizar que las entradas que revenden sean auténticas, válidas y que no hayan sido duplicadas”. “Por tanto, nadie que haya comprado una entrada en la reventa puede estar seguro de que entrará al concierto”, dicen, y aluden a los portales web Viagogo.com y Viagogo.es.



sin garantías

“Reiteramos que el único medio seguro y garantizado para obtener entradas auténticas y válidas y evitar pagar precios superiores a los establecidos por el promotor de cada concierto es comprarlas en los canales oficiales”, recalcan los promotores, quienes avanzaron ayer que la comercialización oficial de localidades se iniciará “próximamente” en diversas plataformas online.

Indican que, “aunque engañar a los consumidores para lucrarse a su costa ya está penado”, reclaman al Gobierno de España que, “al igual que ya existe una ley estatal que prohíbe la reventa callejera, para mayor claridad y para proteger a los consumidores y al propio sector de la música, promueva urgentemente una ley estatal que prohíba expresamente la reventa online con carácter general, como se ha hecho en Francia y se está haciendo en Italia y el Reino Unido”.

El equipo de Joaquín Sabina recordó que los puntos de venta oficiales de las entradas para los diferentes conciertos de la gira “Lo niego todo” son jsabina.com, loniegotodo.com, elcorteingles.es, marcaentradas.com, ticketea.com, elperiodico.com, lestbonus.com, ticketmaster.es, atrapalo.com y starlitemarbella.com/es.

Por todo esto, TheProject, Get In, Riff y Berry Producciones anuncian que denunciarán “estos fraudes ante la Justicia para que se exijan las responsabilidades que corresponda”. “Están confundiendo al público con supuestas preinscripciones, falsos anuncios de entradas agotadas y compraventas fraudulentas de entradas existentes”, dicen. n