Las actividades participativas de la Marea tienen cada vez menos apoyo

La Marea Atlántica enarboló durante la campaña electoral de hace dos años la bandera de la participación ciudadana, uno de los puntos sobre los que se apoyaría su mandato, pero la realidad es que las diferentes iniciativas puestas en marcha por el Gobierno local navegan entre las protestas de la oposición y la falta de respuesta de los coruñeses.



Una de las últimas muestras fue la semana pasada, cuando las asociaciones vecinales fueron convocadas a un encuentro sobre los presupuestos participativos, en los que los ciudadanos pueden decidir con sus propuestas en qué invertir tres millones de euros y en el que en 2016 tomaron parte menos de dos mil personas. En el último tramo de la reunión, los colectivos abandonaron la sala al considerar que la dinámica no era la adecuada y tras mostrar su disconformidad con el reparto entre los diez distritos en los que la Marea reorganizó la ciudad.



Los nuevos distritos

Esta redistribución de los distritos de A Coruña, realizada en solitario por la Marea, está siendo objeto de críticas de la oposición, quienes no la comparten y además consideran que no es válida, ya que no está recogida en el Reglamento de Participación Ciudadana ni en el Reglamento Orgánico Municipal, cuyas reformas continúan todavía pendientes de acometerse.

Mientras, una de las principales apuestas participativas del Ayuntamiento es el “Dillo ti”, encuentros mensuales con el equipo de gobierno en distintos barrios de la ciudad. En las últimas sesiones el número de asistentes disminuyó y la relevancia de los asuntos tratados durante estas reuniones también decayó.



Estas sesiones también se encuentran con fuertes críticas desde la oposición, ya que creen que son mítines que se organizan con fondos públicos e incluso uno fue suspendido por la Junta Electoral de Zona al considerarlo un acto propagandístico en víspera de las elecciones generales de junio.



El Escaño Ciudadano, en el que los coruñeses pueden intervenir al término de las sesiones plenarias, fue otra iniciativa en la que la respuesta de los vecinos fue de más a menos. De hecho, entre los meses de julio y diciembre del año pasado no se produjo ninguna intervención, lo que evidencia una falta de interés de los ciudadanos por esta iniciativa.



Finalmente, la Marea planeó la celebración de plenos en los barrios, para lo que se llegó a hacer un reglamento. Sin embargo, la propia Marea luego los descartó aduciendo que eran muy costosos, mientras que la oposición reclama que se hagan.