Los 20 años de Viñetas desde o Atlántico se recordarán con una retrospectiva

El salón internacional de cómic Viñetas desde O Atlántico cumplirá 20 veranos llevando la historieta a propios y extraños, que es el éxito de la receta, según su padre Miguelanxo Prado. Entre el 7 y el 13 de agosto, distintos espacios de la ciudad ampliarán las dimensiones de una cita que suma dos décadas a las espaldas de promoción pública, explicó el concejal de Culturas, José Manuel Sande.

El edil achacó al evento la culpa de que la ciudad lleve “digital” como apellido y sea cobijo del noveno arte e ilustrada, algo que “procede, en parte, do coñecemento de primeira man das grandes figuras do cómic mundial a través do Salón”, afirmó Sande, que atendió al trabajo de creadores internacionales pero también a lo que lograron los lápices locales. Así, este año, el salón rendirá homenaje a los dibujantes de Galicia a través de una primera muestra retrospectiva en la sede de Afundación, donde saldrán a rodar nombres como David Rubín, Emma Ríos, José Domingo, Xaquín Marín o Jano.

De forma paralela, el Ayuntamiento inauguraba en Durán Loriga la exposición “Panorama da BD Galega 2016”, vinculada al evento y que en esta edición incluye catálogo. Algunos autores tendrán presencia en las dos como referentes estatales e internacionales que son.

Viñetas cuenta en 2017 con los trazos de Xulio Martínez Pérez, Das Pastoras, encargado de realizar el cartel con una particular forma de hacer que le hizo plasmar a los pies de la Torre a los personajes más conocidos del tebeo. El autor, que repite después de un primer diseño en 2002, le pondrá imagen a una convocatoria que visitarán Eduardo Risso, ganador de cuatro premios Eisner y dibujante de las nuevas aventuras de Torpedo; Meyer, con joyas como “El Enterrador”; Pablo Auladell, Premio Nacional de Cómic 2016 con “El Paraíso”; Cameron Stewart, Kiko da Silva, Natacha Bustos o Dave McKean.

Con este último, Viñetas se estrenará con un espectáculo audiovisual, el montaje con el que acompaña a su novela gráfica “The black dog, the dreams of Paul Nash”. Otra de las iniciativas será juntar a los diez primeros premios Nacionales en una muestra insólita en la Fundación Barrié. Juanjo Guarnido, Sergio Altarriba, Juan Díaz Canales, Santiago Valenzuela y Alfonso Zapico, además de Auladell e Prado, estarán presentes en Viñetas con exposiciones en María Pita, Kiosco Alfonso y la Torre, donde se colgarán los carteles de todas las ediciones. Como es habitual, habrá talleres, charlas y firmas, y las Bibliotecas Municipales brindarán sus locales al arte que se expresa en bocadillos. l