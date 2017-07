La 16 edición de Mundos Digitales impulsará desde hoy los nuevos negocios del sector

La 16 entrega del festival Mundos Digitales se presenta desde hoy como una feria de empleo, la segunda más grande de Europa donde 1.100 profesionales buscarán el perfil correcto con la ventaja de que el evento acoge a todo tipo de roles y los responsables de las producciones pueden encontrar un vivero de talentos de diferentes ámbitos.

Así lo explicó el director Manuel Meijide: “Van a ser tres días intensos de contenidos” con actividades y conferencias simultáneas. Mundos Digitales será una oportunidad para los estudiantes y los que están empezando, ofreciendo no sólo un buzón de currículos “sino un cara a cara con más de 20 empresas del sector”, señaló Meijide, que también destacó la sección Out of the Box, para establecer sinergias entre la creación digital y otras industrias.

Por su parte, el alcalde, Xulio Ferreiro, subrayó la importancia de ser “un punto de encuentro entre consolidados y emergentes” y el rector Julio Abalde habló del esfuerzo universitario en un sector que “ya no es emergente sino una realidad”, ni tampoco exclusivo de la animación.

Conferencias

En esta edición, Rajesh Dharma, director tecnológico de Walt Disney Animation, mostrará hoy en Palexco a las 11.00 horas el trabajo realizado por el estudio norteamericano en sus producciones “Vaiana” y “Zootopia”. Ignacio Lacosta, CEO de Entropy Studio, compartirá mañana un panel con otros dos creadores españoles: Félix Bergés y Xavi Tribó.

El sábado 8, Javier Lajara (CG Supervisor & VR Director) de Future Lighthouse, abordará la realidad virtual de “El Ministerio del Tiempo”, la serie de TVE, en el que el usuario tendrá la posibilidad de interactuar con objetos y personajes de la serie, y los responsables de los efectos visuales de producciones como “Juego de Tronos” contarán las tecnologías utilizadas. Además se presentará la versión renovada de “La Familia Telerín”, ahora en 3D.

Las actividades de Mundos Digitales 2017 en torno al sector de los videojuegos, agrupados en la sección MD Games, tendrán como plato fuerte la presentación del making of de “Flipy´s Tesla, inventemos el futuro”, una aventura de realidad virtual inmersiva que supone la primera incursión del Grupo Mediapro en el mundo de la RV de la mano de 100 Balas y Sony Interactive. Los diez años de estos últimos en España se pondrán sobre la mesa junto a la reflexión de “Encontrar y sobrevivir a la financiación de nuestro sueño” y en la zona expositiva VR Dimension, se presentará en primicia “The Lost Explorer”, un juego de acción virtual reality en primera persona exclusivo para Playstation 4, basado en entornos de la película “Tadeo Jones”.

Como broche final, el sábado se celebrará la entrega de premios en el festival internacional de cortos de animación. l