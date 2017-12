¿Vas a celebrar tu boda? Castellón reúne fotógrafos de calidad con parajes inolvidables

Hay situaciones que ocurre a lo largo de nuestras vidas y que merecen ser recordadas por los restos. Momentos que brillan por ser únicos, suponer experiencias irrepetibles en las que la felicidad y la emoción se dan la mano. Si tuviéramos que señalar uno en concreto, sin duda, sería el momento de la boda. Ese en el que se dice el famoso "Sí, quiero" en el altar, delante de un grupo cercano de amigos y familiares que están ahí para disfrutar contigo en tu día.

Y es en estas situaciones tan vitales y únicas cuando la figura del fotógrafo se convierte en algo imprescindible. Seamos francos, hoy en día hay infinidad de terminales móviles con cámaras de gran calidad, cualquiera podría sacar su smartphone para realizar fotos durante la ceremonia y la celebración; pero el trabajo de un profesional está, simplemente, en otra liga. Lo que un buen experto en fotografía puede conseguir es algo que ni tan siquiera podría imaginar el más diestro con el teléfono.

Por eso, cada vez son más las parejas que no dudan un segundo en tratar de contactar con los mejores para contar con sus servicios ya no solo durante la boda, sino también antes e incluso después de esta. Los reportajes han evolucionado muchísimo, tanto, que hasta abarcan más formatos allá del papel.

Castellón, un punto de referencia

Da igual el punto de España al que mires, que siempre habrá una boda y, dentro de ella, un buen fotógrafo. Quizá, de todas las partes de nuestro país, podríamos destacar la zona de Castellón, en la parte septentrional de la Comunidad Valenciana. Su clima mediterráneo y su choque de paisajes la convierten en toda una delicia para esas parejas que buscan una instantáneas inmaculadas para el típico posado del reportaje; aunque hay mucho más tras estos paisajes.

Porque, en el fondo, el reportaje de bodas es también mucho más que esa sesión de fotos que se hace entre la ceremonia y la celebración. Cuando se busca a los mejores fotógrafos de boda en Castellón, se busca también a personas que no solo sepan hacer buenas fotos, sino a aquellas que logren conectar con la pareja. Y es que, la mejor forma de que un reportaje de bodas sea excepcional, es que el responsable de la fotografía se convierta en uno más. No es solo alguien que está trabajando, es alguien que está también ahí para desearos lo mejor y compartir ese día tan especial con vosotros.

Por eso, propuestas como la de Juan Gavira resultan tan interesantes para los que van a casarse. Este experto no solo tiene una amplia experiencia en el sector y ha conseguido efectuar trabajos realmente originales, también se suma al evento como uno más y aprovecha esa naturalidad para captar momentos que, de otra forma, serían imposibles de conseguir.

Qué más da si celebráis el banquete en la Masía de Matuta o en la Torre Gallén. Si no hay alguien que sea capaz de inmortalizar la belleza de estos lugares en su conjunción con la belleza de un momento así de especial, no sirve de nada. Sin embargo, si se tiene en cuenta a un experto de verdad, cuando a los años echéis un vistazo a ese álbum de fotos cargado de momentos de vuestra boda, veréis que no solo estabais rodeados por un paraje sensacional, sino que todos y cada uno brillabais.

Los pequeños momentos, las sonrisas cómplices, las tensiones antes de la ceremonia y la alegría durante la celebración. Todos esos matices y los que envuelven a un evento de este tipo se pueden captar a la perfección siendo uno más, siendo, exactamente, como un buen fotógrafo.

La verdad es que todos aquellos que se animan a celebrar su enlace nupcial en Castellón tienen el privilegio no solo de poder optar a contratar a algunos de los mejores profesionales del país, también de disfrutar de unas vistas y unos entornos sensacionales para su boda. La naturaleza alrededor de la Masía Les Casotes, los jardines de Els Ledoners by Pairal... Muchos lugares donde no solo disfrutar de las vistas, sino de las mejores calidades a la hora de efectuar la celebración.

Tanto si buscas a un buen fotógrafo como a un buen lugar, quizá debas plantearte llevar tu boda a Castellón. Hay un buen cúmulo de expertos allí, capaces de satisfacer las necesidades de cada pareja a la hora de elaborar el reportaje y aprovechando las nuevas tendencias marcadas en este tipo de trabajos. Fotografías naturales, de los preparativos, con la familia, incluso vídeos de alta calidad. Las posibilidades son prácticamente infinitas y la calidad también.