Tendencias decorativas para todos los espacios de la casa

A día de hoy y debido al uso de las nuevas tecnologías, es muy fácil visitar, de forma virtual, diversos salones inmobiliarios de todo el mundo para conocer las últimas tendencias en decoración. Hay prestigiosos salones y ferias que todos los años ofrecen las claves de decoración más interesantes para el año en curso. La decoración de interiores cambia con los tiempos, hay piezas que se han quedado anticuadas y otras, que resultaban obsoletas, vuelven a estar de rabiosa actualidad.

Tendencias temporada 2018

Una de las máximas de esta temporada 018 es la sencillez, la comodidad en el diseño de cualquier elemento de mobiliario, y en general, el minimalismo. Se acabaron los salones y recibidores recargados y llenos de adornos. Vuelven los colores cálidos, terracota, verdes, anaranjados… la idea es hacer del hogar un lugar lo más acogedor posible a través de la interacción de todos los elementos.

Las vitrinas transparentes, de cristal biselado, vuelven a la decoración con fuerza, buscando siempre la luminosidad y la amplitud. Una vitrina estratégicamente colocada, hará que la luz natural se refleje, y cualquier estancia resultará más luminosa de lo que en realidad es.

La comodidad es otra de las tendencias clave de esta temporada. Se acabaron los sillones y las sillas incómodas, con diseños imposibles y que resultan muy decorativas, pero que en el fondo no están cumpliendo con su principal función: ofrecer confort. Además, vuelven las líneas simples en el diseño de sofás, camas y mesas. Todo lo que está de moda en estos tiempos es sencillo y con líneas muy depuradas de corte minimalista.

En los salones, los sofás presentarán un aspecto agradable a la vista, y se verán cómodos y mullidos. Predominan los chaise lounges de tres plazas con reposapiés, en cuero y terciopelo.

También vuelven con fuerza los muebles modulares que incluyen espacios para almacenar todo lo necesario en la sala de estar: televisión, libros, adornos, equipos de música, cds y fotografías y todos los objetos quedarán perfectamente clasificados.

Para los dormitorios de matrimonio, marcan tendencia los cabeceros de cama, ya sea de tipo rústico o más sencillos y funcionales. Los dormitorios para los niños se llenan de color y de luminosidad. Desde las camas individuales, con cómodas y armarios a juego, a las literas montadas, predominan los colores claros, los blancos con asas rematadas en vivos colores, los anaranjados, los rosas y el azul claro.

Tanto para los dormitorios infantiles y juveniles como para las habitaciones de invitados, las camas abatibles son una buena elección porque ahorran espacio y son multifuncionales. Se puede guardar una cama cuando ya no se use, además, quedará espacio para armarios y zapateros. Son prácticas y vuelven a estar de moda, puesto que cumplen con esa cualidad única de algunos elementos del mobiliario de desaparecer cuando no son funcionales.

Para los recibidores, grandes espejos que aporten luminosidad, y cómodas con acabados en estarcido (plantillas gráficas con motivos florales o animales) para hacer más grata la bienvenida al hogar. Como los muebles del salón, las estanterías y las vitrinas para guardar la vajilla, son de tipo modular esta temporada.

Los comedores tendrán sillas con formas rectas y respaldos cómodos, aunque también es tendencia la forma ovalada e irregular, siempre que el asiento resulte confortable. Las mesas de comedor más informales serán de formica de colores vivos, de madera, o bien con los pies de madera y la superficie de cristal. También pueden adquirirse mesas extensibles para más comensales.

Materiales que marcan estilo

En un año en el que la moda la marcan la comodidad y el minimalismo en la decoración, las maderas nobles y el cristal son los protagonistas de la temporada. Desde las maderas más pesadas y más apreciadas por su resistencia: nogal, roble cerezo o castaño, a las más finas y elegantes, como la caoba, ésta última muy utilizada en mesillas de noche.

Las tapicerías siguen una máxima esta temporada: la limpieza absoluta. Tanto el terciopelo que se pueda desenfundar, como el cuero, o los materiales sintéticos también lavables, serán un must para los sofás y los sillones. Predominan los colores neutros, los marrones y negros en el cuero, y sobre todo, los colores lisos, sin estampados. El cristal en estanterías, mesitas de centro o mesitas auxiliares, vitrinas y mesas de comedor, marcan también tendencia.

Este año, aquellas personas que necesiten renovar su mobiliario se encontrarán con piezas de estilo funcional y sencillo, para disfrutar de un hogar cómodo y nada recargado. Predominan las casas acogedoras, pero al mismo tiempo, fáciles de mantener durante el día a día.